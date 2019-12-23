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В ноябре поставки крупнейших вендоров ноутбуков снизились на 2%

23 декабря 2019 г., 15:25
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Общие глобальные поставки ноутбуков (за исключением моделей разъемной конструкции), совершенные пятью крупнейшими брендовыми вендорами в ноябре снизились на 2% «MoM», сообщает Digitmes Research. При этом, как акцентируют внимание аналитики, в предыдущие годы по данному показателю практически всегда прослеживалась позитивная динамика.

Полученный результат частично оказался следствием сравнительно высоких складских запасов Wintel-моделей, сделанных в преддверии возможного повышения таможенных пошлин США относительно китайских товаров. Свою негативную лепту также внесла ситуация с дефицитом отдельных процессоров Intel.

Среди Тор-5 HP отчиталась спадом почти на 10%, что объясняется, в том числе, продолжающейся организационной реструктуризацией компании. Lenovo возвратила себе вторую позицию рейтинга улучшив поставки на 20% благодаря высокому спросу на устройства через каналы электронной коммерции. Худшую динамику показала Dell, причем продажи компании оказались слабыми как в корпоративном, так и в потребительском направлениях.

В то ж время, три крупнейших ODM совместно нарастили поставок на 4% «MoM». Поставки Compal Electronics сократились лишь на 1% благодаря возросшим заказам со стороны HP, Lenovo и Acer.


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