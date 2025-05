Стандарту OASIS Open Document Format виповнилось 20 років

2 мая 2025 г., 13:35

The Document Foundation приєднується до спільноти розробників відкритого програмного забезпечення та відкритих стандартів, щоб відсвяткувати 20-ту річницю ратифікації Open Document Format (ODF) як стандарту OASIS. Зазначено, через два десятиліття після затвердження у 2005 році ODF є єдиним відкритим стандартом для офісних документів, що сприяє цифровій незалежності, взаємодії та прозорості вмісту в усьому світі.



Спочатку створений як формат на основі XML для забезпечення універсального доступу до документів на різних платформах і в програмному забезпеченні різних виробників, ODF став основою технологічної політики урядів, навчальних закладів та організацій, які обирають відкриті, незалежні від виробників формати для утвердження свого цифрового суверенітету.



«ODF — це набагато більше, ніж технічна специфікація: це символ свободи вибору, підтримки взаємодії та захисту користувачів від комерційних стратегій великих технологічних компаній», — сказала Еліан Домінгос, голова Document Foundation. «У світі, де все більше домінують закриті екосистеми, ODF гарантує користувачам повний контроль над своїм контентом, без будь-яких обмежень».



ODF є рідним форматом файлів LibreOffice, найпоширенішого та найвідомішого офісного пакета з відкритим кодом, і підтримується широким спектром інших додатків. Його актуальність через двадцять років після створення є свідченням далекоглядності його творців та прихильності спільноти відкритого коду до відкритості та співпраці.



ODF був прийнятий як офіційний стандарт ISO (ISO/IEC 26300) та багатьма урядами на всіх континентах для підтримки стратегій цифрового суверенітету та політики державних закупівель з метою забезпечення постійного та прозорого доступу до контенту.



Щоб відсвяткувати цю важливу подію, The Document Foundation буде публікувати у своєму блозі серію презентацій та документів, що ілюструють унікальні особливості ODF, простежуючи його історію від процесу розробки та стандартизації до діяльності Технічного комітету з подання версії 1.3 до ISO та стандартизації версії 1.4.



Крім того, представники The Document Foundation візьмуть участь у заходах спільноти відкритого програмного забезпечення, щоб розповісти про формат Open Document Format та підкреслити його важливість для екосистеми FOSS. Конференція LibreOffice буде присвячена ODF, координацію якої здійснюватиме Технічний комітет OASIS.

