Збройні Сили отримали новий лазерний тренажер для боротьби з «шахедами»

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних Силах систему тренажера FIM-92 Stinger українського виробництва. Це – новітній інструмент для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів FIM-92 Stinger.
Американські ПЗРК FIM-92 Stinger перебувають на озброєнні у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Завдяки інфрачервоній голівці самонаведення Stinger ефективно захоплює тепловий слід двигуна «шахеда» і знищує його прямим влучанням.
Ефективність застосування ПЗРК FIM-92 Stinger суттєво залежить від рівня підготовки операторів.
Навчання персоналу потребує чимало ресурсу – використання установок для вивчення вузлів і агрегатів, ракет, блоків-охолоджувачів, блоків живлення, амортизації самих установок тощо.
Використання тренажерів зводить ці витрати до мінімуму.
Лазерний тренажер FIM-92 Stinger повністю ідентичний бойовому ПЗРК, повторює його габарити, вагу та алгоритм роботи.
Тренажер дозволяє відпрацьовувати повний цикл дій оператора:
виявлення повітряної цілі;
захоплення;
супроводження;
постріл;
ураження.
У ролі цілей використовуються безпілотні літальні апарати, які імітують різні типи загроз – БпЛА, крилаті ракети, літаки, гелікоптери.
Тренажер фіксує правильність дій оператора: швидкість виявлення цілі, точність наведення, коректність виконання пуску.
Інструктор обробляє й аналізує отримані дані, коригує процес навчання, підвищуючи ефективність підготовки.
Система лазерних тренажерів розгортається за 10 хв, може використовуватись у польових умовах за будь-яких погодних умов.
Це дає змогу довести навички оператора до автоматизму, що надалі підвищує ефективність бойового застосування ПЗРК FIM-92 Stinger.
