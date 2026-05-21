Збройні Сили отримали новий лазерний тренажер для боротьби з «шахедами»

21 мая 2026 г., 8:25

0

Tweet

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних Силах систему тренажера FIM-92 Stinger українського виробництва. Це – новітній інструмент для підготовки операторів переносних зенітно-ракетних комплексів FIM-92 Stinger.





Американські ПЗРК FIM-92 Stinger перебувають на озброєнні у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Завдяки інфрачервоній голівці самонаведення Stinger ефективно захоплює тепловий слід двигуна «шахеда» і знищує його прямим влучанням.





Ефективність застосування ПЗРК FIM-92 Stinger суттєво залежить від рівня підготовки операторів.





Навчання персоналу потребує чимало ресурсу – використання установок для вивчення вузлів і агрегатів, ракет, блоків-охолоджувачів, блоків живлення, амортизації самих установок тощо.





Використання тренажерів зводить ці витрати до мінімуму.





Лазерний тренажер FIM-92 Stinger повністю ідентичний бойовому ПЗРК, повторює його габарити, вагу та алгоритм роботи.





Тренажер дозволяє відпрацьовувати повний цикл дій оператора:





виявлення повітряної цілі;

захоплення;

супроводження;

постріл;

ураження.





У ролі цілей використовуються безпілотні літальні апарати, які імітують різні типи загроз – БпЛА, крилаті ракети, літаки, гелікоптери.





Тренажер фіксує правильність дій оператора: швидкість виявлення цілі, точність наведення, коректність виконання пуску.





Інструктор обробляє й аналізує отримані дані, коригує процес навчання, підвищуючи ефективність підготовки.





Система лазерних тренажерів розгортається за 10 хв, може використовуватись у польових умовах за будь-яких погодних умов.





Це дає змогу довести навички оператора до автоматизму, що надалі підвищує ефективність бойового застосування ПЗРК FIM-92 Stinger.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI