Samsung продемонструє на CES 2025 нові монітори

3 января 2025 г., 13:35

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Компанія Samsung Electronics представила нові монітори 2025 року, а саме Smart Monitor, ігровий монітор Odyssey та ViewFinity, які продемонструють 5 січня на CES.



«Завдяки новим моніторам ми надаємо людям більше можливостей для перегляду улюбленого контенту та комунікацій у новий спосіб», - сказав Хун Чун, виконавчий віцепрезидент підрозділу Visual Display компанії Samsung Electronics. «Завдяки нашим новим можливостям штучного інтелекту та різноманітним розмірам, у 2025 році користувачі в усьому світі зможуть знайти правильний монітор для будь-яких потреб».



Монітор Smart Monitor M9 (модель M90SF) представляє функції штучного інтелекту, які покращують розваги та інтерактивність завдяки інтелектуальній адаптації зображення та функціям пошуку.



M9 оснащений функцією AI Picture Optimizer, яка аналізує вхідні сигнали, щоб визначити тип контенту, що переглядається - наприклад, ігри, відео або програми для підвищення продуктивності - і автоматично налаштовує параметри дисплея для найкращого візуального сприйняття. Зазначено, це робить його першим у галузі монітором зі штучним інтелектом. Для геймерів AI-можливості також будуть корисними, адже монітор розпізнає жанр гри, в яку ви граєте, і точно налаштовує параметри зображення, щоб забезпечити оптимальний і захопливий досвід для кожного стилю гри.



M9 також має функцію 4K AI Upscaling Pro, яка використовує технології штучного інтелекту та нейронні мережі для покращення якості контенту з низькою роздільною здатністю до 4K. Аналізуючи вхідні сигнали та наявні дані зображення, ця функція забезпечує кришталево чисте зображення з підвищеною деталізацією, незалежно від вихідної роздільної здатності.

Ці інтелектуальні та персоналізовані функції підвищують апаратну продуктивність M9. Він оснащений 32-дюймовим 4K OLED-екраном з підтримкою VESA DisplayHDR True Black 400. Його тонкий дизайн разом з підставкою Easy Setup Stand дозволяє користувачам створити свій ідеальний робочий простір, а вбудована 4K-камера робить його зручним для використання в будь-якому середовищі.



Серія ігрових моніторів Odyssey забезпечує найкращу в галузі продуктивність у нових розмірах завдяки моделям Odyssey OLED G8 і G6 2025 року.

Заявлено, Odyssey OLED G8 (модель G81SF) - це перший у світі 27-дюймовий ігровий OLED-монітор з роздільною здатністю 4K (3840×2160). Екран має щільність 165 ppi з частотою оновлення 240 Гц. Рівень щільності пікселів і гладкість екрана надають творцям ігор і геймерам новий рівень деталізації та якості зображення, коли вони створюють і досліджують реалістичні ігрові світи.



Odyssey OLED G6 (модель G60SF) переосмислює поняття швидкості як перший в історії OLED-екран з частотою оновлення 500 Гц з роздільною здатністю QHD (2560×1440). Блискавична швидкість і надплавний ігровий процес розкривають потенціал для геймерів, які вимагають найкращого, щоб отримати виграшну перевагу від продуктивності пристрою.

Обидві моделі мають час відгуку 0,03 мс (GTG) для плавного зображення та чіткого ігрового процесу навіть у динамічному ігровому середовищі. Вони також підтримують AMD FreeSync Premium Pro та сумісні з NVIDIA G-Sync, що дозволяє їм забезпечувати плавне зображення з меншою кількістю розривів та мерехтінь. VESA DisplayHDR True Black 400 забезпечує насичені темні кольори без вицвітання та розмиття, максимально використовуючи можливості OLED-екрану, а технологія OLED Glare Free дозволяє зосередитися на грі, зменшуючи відображення та відблиски, що відвертають увагу.



Samsung також демонструє 27-дюймовий ігровий монітор Odyssey 3D (модель G90XF). Завдяки лінзі, прикріпленій до передньої частини панелі, та передній стереокамері, Odyssey 3D забезпечує персоналізований 3D-досвід без необхідності використання окремих 3D-окулярів. Він також може додати нову глибину контенту, використовуючи штучний інтелект для аналізу та перетворення 2D-відео у 3D.



ViewFinity S8 (модель S80UD) - найбільший на сьогодні монітор 16:9 з роздільною здатністю 4K. Його 37-дюймовий екран приблизно на 34% більший, ніж у попередньої моделі, і призначений для максимальної продуктивності, занурення та ефективності. Відтепер всю необхідну інформацію можна легко розмістити на одному екрані, при цьому максимально використовуючи простір на робочому столі.



Завдяки колірному охопленню sRGB 99%, що точно передає кольори на екрані з роздільною здатністю 4K (3840×2160), ViewFinity S8 забезпечує передачу кольорів і яскравість, необхідну професіоналам своєї справи для найкращої роботи.



Екран 2025 ViewFinity S8 отримав сертифікат TÜV Rheinland6 за «Ергономічний дисплей для робочого простору», що свідчить про його зручний дизайн, який покращує занурення в роботу, ефективність виконання завдань і продуктивність. Сертифікована TÜV7 функція Intelligent Eye Care зменшує втому очей - навіть під час тривалої роботи - завдяки регулюванню колірної температури залежно від освітлення навколишнього середовища. Режим економії енергії та функція без мерехтіння також захищають очі від перенапруги.



Завдяки простій підставці Easy Setup Stand, S8 також підтримує високу продуктивність завдяки вбудованому KVM-перемикачу, перетворюючи монітор на єдину командну станцію для багатозадачного керування кількома пристроями за допомогою лише однієї миші та клавіатури. Пристрої також можна підключати та заряджати одночасно через роз'єм USB-C потужністю 90 Вт, що дає змогу швидко керувати всіма необхідними аксесуарами.

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