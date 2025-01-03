Обсяг українського IT-експорту у листопаді знизився на 8% у річному зіставленні

3 января 2025 г., 14:40

У листопаді 2024 року обсяг українського IT-експорту зменшився на 2,3% відносно жовтня та становив 520 млн дол., за даними Національного Банку України. Крім того, ці показники на 7,8% менші порівняно з листопадом 2023 року.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у листопаді склала 1,39 млрд дол. – на 15 млн дол. менше порівняно з жовтнем.

Загалом за 11 місяців 2024 року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала 5,8 млрд дол., що на 4,7% менше ніж за аналогічний період у 2023 році.

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