Міноборони продемонструвало роботу FPV-дронів, керованих через оптоволокно

3 января 2025 г., 12:35

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Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони в рамках програм впровадження інновацій та розвитку армії майбутнього провело презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель, для представників командувань видів, окремих родів військ Збройних сил України.

У межах заходу низка вітчизняних виробників представила більше десятка моделей дронів, деякі з яких здатні нести до 3 кг корисного навантаження.

«Ворог продовжує нарощувати спроможності із застосування технологій керування дронами через оптоволокно, тому вкрай необхідно нівелювати його переваги у цьому сегменті. Вітчизняні виробники демонструють свою готовність швидко адаптуватись до сучасних викликів війни та втілювати в життя новітні розробки. Сьогодні, в підтвердження цьому, ми бачимо успішну роботу засобів та їх ефективність і, що не менш важливо, готовність до швидкого масштабування цих технологій для забезпечення потреб війська», – зазначив начальник управління безпілотних авіаційних систем Головного управління інновацій Міноборони підполковник Євгеній Ткаченко.

Зазначається, що оператори БпЛА військовослужбовці ЗСУ позитивно оцінили тактико-технічні характеристики дронів, підтверджені у ході демонстраційних польотів, та виявили зацікавленість у постачанні таких засобів для потреб підрозділів.

«Хоча технологія й не нова, але вона вкрай ефективна в умовах сучасної війни та активної радіоелектронної протидії з боку ворога. Попри певні особливості застосування такого типу дронів, вони незамінні для успішного виконання певних спеціальних задач. Очікуємо, що з їх допомогою ефективність виконання бойових завдань значно підвищиться», – зазначив зовнішній пілот, оператор БпЛА одного з підрозділів ЗСУ старший солдат Ігор Ю.

За словами Євгенія Ткаченка, низка засобів, презентованих на показі, вже перебувають на завершальному етапі кодифікації та найближчим часом будуть постачатись для потреб Сил оборони України.

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