Samsung представила новый интерфейс для носимых устройств One UI Watch

Компания Samsung Electronics впервые рассказала о новом интерфейсе One UI Watch на проходящей онлайн-выставке Mobile World Congress.



One UI Watch будет доступен на платформе, созданной Samsung совместно с Google, что по заявлению этих вендоров должно обеспечить повышение производительности, более бесшовное взаимодействие между носимыми устройствами и мобильными гаджетами на Android, а также доступ к множеству приложений. Следующая версия Galaxy Watch станет первым устройством с поддержкой совместной платформы и оболочки One UI Watch, презентация которой состоится на мероприятии Unpacked этим летом.

«Для того, чтобы полностью раскрыть потенциал носимых устройств, мы опираемся на наш многолетний опыт разработки мобильных инноваций и на партнерские отношения с проверенными отраслевыми лидерами. Благодаря этому нам удается расширять возможности умных девайсов и делать экосистему Galaxy более удобной для пользователей», – отметил Патрик Чомет, исполнительный вице-президент и руководитель отдела обслуживания клиентов подразделения мобильной связи Samsung Electronics.

One UI Watch и совместная платформа предоставят совершенно новый опыт взаимодействия с Galaxy Watch: как только на смартфон установят совместимые приложения, они будут загружены и на носимое устройство. К примеру, если сервис «Часы» на мобильном гаджете указывает время в определенных городах, те же данные будут показаны и на Galaxy Watch, а заблокировав звонки и сообщения на носимом девайсе, пользователь отключит их и на смартфоне.



На платформе станут доступны новые функции и возможности интеграции с популярными сторонними приложениями, которые можно установить на Galaxy Watch из магазина Google Play. Спортсменам и любителям фитнеса пригодятся такие сервисы, как Adidas Running, GOLFBUDDY Smart Caddy, Strava и Swim.com, тем, кто хочет поддерживать здоровый и сбалансированный образ жизни – Calm или Sleep Cycle, меломанам и желающим расширить свои музыкальные горизонты – Spotify и YouTube Music, а путешественникам – Google Maps.

«Samsung и Google сотрудничают уже давно, и каждый раз наша совместная работа значительно улучшает опыт пользователей. Это относится и к новой платформе, которая станет доступна на Samsung Galaxy Watch следующего поколения. Вместе с Samsung мы сможем продлить время автономной работы устройства, повысить производительность и расширить спектр доступных приложений, включая многие сервисы Google, и значительно обновить их», – прокомментировал Самир Самат, вице-президент по управлению продуктами Android и Wear, Google.



Помимо этого, Samsung выпустит усовершенствованный инструмент, который упростит создание приложений для Android-разработчиков.

