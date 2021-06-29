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Капитализация Facebook впервые достигла 1 триллиона долларов

29 июня 2021 г., 10:25
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Капитализация Facebook впервые достигла 1 триллиона долларов

В понедельник рыночная капитализация компании Facebook впервые превысила 1 триллион долларов.

Facebook стала пятой компанией, достигшей знакового рубежа - наряду с Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet.

Акции компании подорожали на 4,2% до 355,64 долл. после того, как суд вынес благоприятное для нее решение, отклонив антимонопольную жалобу, поданную Федеральной торговой комиссией США и коалицией генеральных прокуроров штатов.

Facebook получает почти весь доход от персонализированной рекламы, которую показывают пользователям социальных сетей Facebook и Instagram. Компания также имеет быстрорастущий бизнес в области аппаратного обеспечения, где она создает такие продукты, как устройство для видеозвонков Portal и гарнитуры виртуальной реальности Oculus.

Facebook провела первичное публичное размещение акций в мае 2012 года и ее рыночная капитализация на старте была 104 млрд долл.

В 2018 году после публикации неутешительных данных о доходах и росте пользовательской базы акции Facebook обрушились на 19%. Это падение произошло на фоне ряда скандалов в том году - утечки данных, распространение фальшивых новостей. Плюс к этому эпопея с Cambridge Analytica, когда эта фирма неправомерно получила доступ к данным 87 млн пользователей Facebook и использовала их для таргетинга рекламы Дональда Трампа. на президентских выборах 2016 года.

Несмотря на скандалы, Facebook удалось нормализовать ситуацию и продолжить рост своей пользовательской базы, а также неуклонно увеличивать средний доход на пользователя. С 27 июля 2018 года цена акций компании выросла более чем на 90%.

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