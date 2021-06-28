NVIDIA расширила поддержку Arm в рамках Aerial 5G

28 июня 2021 г., 13:57

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В рамках Mobile World Congress NVIDIA сегодня объявила о расширении поддержки CPU на базе Arm для платформы NVIDIA Aerial A100 AI-on-5G.



Как отмечается, этот шаг поможет компаниям во всем мире легко разворачивать интеллектуальные сервисы на периферии, а ведущим OEM-производителям предлагать стандартные серверы с высокоэффективными CPU на базе Arm и программного обеспечения NVIDIA AI Enterprise с Aerial 5G.

Подчеркивается, что сертифицированные системы NVIDIA сделают доступнее создание и развертывание автономной vRAN, которая объединит возможности ИИ и 5G для частных предприятий, производителей сетевого оборудования, разработчиков программного обеспечения и поставщиков телекоммуникационных услуг.



Вычислительная платформа NVIDIA Aerial A100 AI-on-5G использует комплект разработки ПО NVIDIA Aerial и будет включать 16 процессоров ArmCortex-A78 в NVIDIA BlueField-3 A100. Такая автономная конвергентная карта обеспечит доступ к периферийным корпоративным приложениям ИИ через vRAN 5G с улучшенной производительностью на Ватт и меньшим временем развертывания.



«Мы объединяем два мира - ИИ в вычислениях и 5G в телекоммуникациях, чтобы создать программно определяемую платформу для AI-on-5G, - заявил Ронни Васишта (Ronnie Vasishta), старший вице-президент по телекоммуникациям в NVIDIA. - Теперь, с поддержкой Arm, наша растущая платформа Aerial повсеместно ускорит AI-on-5G».



BlueField-3 A100 включает обширную библиотеку программного обеспечения NVIDIA для ИИ и Aerial 5G SDK, которые ускорят развертывание и поспособствуют разработке множества корпоративных проектов ИИ со сверхнизкими задержками, включая высокоточных роботов, автоматизированные управляемые транспортные средства и цифровых двойников для разработки и производства продуктов.



«Такая конвергенция периферийного ИИ и технологии 5G вызывает потребность в еще более разнообразных вычислениях, - подчеркнул Крис Бергей (Chris Bergey), старший вице-президент и директор Arm по решениям для инфраструктуры. - Bluefield-3 расширяет экосистему Arm, сочетая ускоренные вычисления NVIDIA и производительность Arm, чтобы предоставить сетевым провайдерам больший выбор в создании и развертывании систем 5G».



NVIDIA AI Enterprise обеспечивает совместимость с широким набором ускоренных приложений CUDA, фреймворков ИИ, предварительно обученных моделей и комплектов для разработки ПО, работающих в гибридном облаке. Оптимизация позволяет масштабировать рабочие нагрузки на несколько узлов для поддержки больших моделей глубокого обучения с полной GPU-виртуализацией.



BlueField-3 A100 можно развернуть как на процессорах x86, так и на Arm. Благодаря этому предприятия и сетевые операторы смогут развертывать программно определяемые базовые станции 5G и приложения ИИ так же легко, как обновлять функции и производительность, при этом с максимальной отдачей от инвестиций в инфраструктуру.



В апреле NVIDIA объявила о сотрудничестве с Fujitsu, Google Cloud, Mavenir, Radisys и Wind River для разработки решений для платформы NVIDIA AI-on-5G.



Ожидается, что BlueField-3 A100 будет доступен в первой половине 2022 года.

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