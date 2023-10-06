Samsung представила Galaxy Tab S9 FE і Galaxy Buds FE

6 октября 2023 г., 15:35

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Компанія Samsung Electronics оголосила про поповнення екосистеми Samsung Galaxy пристроями серії FE — новими планшетами Galaxy Tab S9 FE і S9 FE+ та навушниками Galaxy Buds FE. Зазначено, що нові серії планшетів та навушників націлені на тих, хто планує вперше випробувати флагманські рішення Galaxy.



«Ми прагнемо, щоб кожен мав змогу отримати інновації світового рівня за допомогою виняткових мобільних можливостей, які відповідають їхньому стилю життя», - говорить ТМ Ро, президент і керівник підрозділу Mobile eXperience в Samsung Electronics. «Наші нові пристрої FE оснащені преміальними можливостями, які самостійно або в складі екосистеми дозволяють користувачам Galaxy максимально реалізувати свій творчий потенціал і підвищити продуктивність».



Анонсовані планшети Galaxy Tab S9 FE і S9 FE+ мають допомогти авторам цифрового контенту, підприємцям, студентам, художникам та іншім користувачам реалізувати свій креатив та виконати роботу завдяки підвищеній швидкості роботи пристроїв та ще кращій продуктивності порівняно з попередньою серією FE.



На 10,9-дюймовому та 12,4-дюймовому дисплеях Galaxy Tab S9 FE і Tab S9 FE+ з частотою оновлення до 90 Гц можна переглядати контент або створювати його просто вдома, на роботі, в студмістечку чи навіть у парку. Пристрої оснащені технологію Vision Booster, яка покращує видимість у яскравий день, оптимізуючи колір і контрастність, особливо в темних ділянках екрана. Планшети Galaxy Tab S9 FE і Tab S9 FE+ отримали клас захисту за стандартом IP68, що гарантує захист від води та пилу. Крім того, акумулятор Tab S9 FE+ забезпечує до 20 годин відтворення відео без підзарядки.



Ідеї та нотатки легко фіксувати за допомогою електронного пера S Pen, що також має захист за стандартом IP68. Як і серія Galaxy Tab S9, Tab S9 FE і S9 FE+ пропонують великий вибір творчих інструментів і застосунків, зокрема улюблені серед користувачів Goodnotes, LumaFusion, Clip Studio Paint і багато інших. Нові пристрої мають збільшений у два рази обсяг пам'яті, а також можливість її розширення до 1 ТБ за допомогою карти пам'яті microSD.



Серія Galaxy Tab S9 FE доступна у чотирьох сучасних кольорах: М'ятний, Срібний, Сірий та Лавандовий.



Навушники Galaxy Buds FE пропонують високу якість звуку широкому колу користувачів. Його потужні баси забезпечують глибокий насичений звук, що дозволяє насолоджуватися музикою так, як її задумав автор, а потужні функції активного шумопоглинання (ANC) і звук Ambient Sound, що огортає, дають змогу чути більше нюансів звуку з навушників та менше навколишнього шуму. Крім того, автоматичне персоналізоване формування звукового потоку з трьома мікрофонами за допомоги технології глибокої нейромережі (DNN) прибере небажаний фоновий шум, щоб ваш голос звучав максимально чітко під час розмови.



Galaxy Buds FE мають найдовший час автономної роботи в серії Buds і забезпечують до 8,5 годин відтворення в навушниках, а разом із зарядним кейсом - до 30 годин. Навіть при використанні функції ANC (активне шумопоглинання) користувачі можуть слухати улюблену музику до 6 годин в навушниках, а разом з кейсом - до 21 години. Зазначено, Galaxy Buds FE розроблені таким чином, щоб їх було зручно носити, а також забезпечити більш індивідуальну посадку завдяки трьом різним розмірам амбушурів та двом різним розмірам фіксаторів.

Galaxy Buds FE доступні у двох різних кольорах: графітовий та білий.



Відчути всю потужність екосистеми Galaxy з новими пристроями FE ще простіше, ніж будь-коли. Завдяки функції Multi Control, яка дозволяє користувачам легко передавати контент між кількома пристроями Galaxy, можна підвищувати продуктивність. Копіюйте та вставляйте або перетягуйте контент між смартфоном і планшетом. Зняли чудове відео чи зафіксували неперевершений портрет? Просто перенесіть відзнятий матеріал зі смартфона на планшет за допомогою функції Quick Share, щоб редагувати його на великому екрані.



Коли настає час для захопливих розваг, навушники Galaxy Buds FE стануть ідеальними компаньйонами. Функція Auto Switch швидко перемикає звук між смартфоном, планшетом і навіть годинником і телевізором – все залежить від того, що саме ви використовуєте, без необхідності ручного налаштування. Крім того, завдяки платформі SmartThings Find ви завжди зможете відстежити втрачені навушники, а також увімкнути звуковий сигнал, якщо ви десь лишили навушники.



Серія Galaxy Tab S9 FE підтримує захист Samsung Knox, тому особиста інформація захищена за замовчуванням.



З новітніми пристроями серії FE компанія Samsung ще раз наголошує на свою прихильність до збереження навколишнього середовища. Планшети серії Galaxy Tab S9 FE складаються з перероблених матеріалів. У деяких внутрішніх і зовнішніх компонентах використовується перероблений алюміній та перероблений пластик.



Galaxy S23 FE та Galaxy Tab S9 FE розраховані на чотири покоління оновлень операційної системи та п'ять років оновлень системи безпеки. Для збільшення терміну служби користувачі також можуть скористатися такими програмами, як Samsung Care+ - гарантійним сервісом при випадкових пошкодженнях, ремонті тощо.



Підтримка позитивного впливу на планету не обмежується смартфонами та планшетами. У дизайні Galaxy Buds FE використано перероблений пластик, отриманий з викинутих рибальських сіток і бочок з-під води, що підлягають вторинному перероблюванню.



Планшети Galaxy Tab S9 FE та навушники Buds FE будуть доступні в Україні для передзамовлення з 4 жовтня. Офіційний старт продажів розпочинається 11 жовтня.

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