Генеративний AI від OpenAI може збільшити продуктивність команд розробників до 45%

6 октября 2023 г., 14:35

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Компанія SoftServe провела внутрішнє дослідження, яке показало, що генеративний штучний інтелект (Generative AI) може збільшити продуктивність роботи команд розробників до 45%.



У дослідженні SoftServe взяли участь понад 1000 співробітників компанії з семи країн, які мали різні ролі та проєктний досвід, а також досвід роботи з різноманітними технологіями. Учасників поділили на групи відповідно до спеціалізації, ролей, технологій та рівнів. Їм дали однакові завдання, які вони мали виконувати з використанням GPT 3.5/4.0 моделей (експериментальна група) та без них (контрольна група), що дозволяло прямо порівняти вплив застосування генеративного штучного інтелекту на продуктивність та швидкість виконання завдань.



В ході 1500 проведених експериментів виявилося, що інтеграція генеративного ШІ в роботу виробничих команд може призводити до зростання продуктивності у всіх її дисциплінах, і як результат, в середньому, дозволяє зменшити час на виконання задач всією командою на 31%, а результативність команди може зрости на 45%.



Використання генеративного ШІ продемонструвало позитивний вплив на продуктивність працівників всіх ролей та дисциплін, які беруть участь у розробці програмного забезпечення, хоча показники дещо відрізнялися залежно від професійного напрямку та виду діяльності. Згідно з дослідженням, завдяки інтеграції ШІ процес розробки вимог може бути продуктивнішим на 44%, в архітектурному дизайні підвищення продуктивності може сягнути 39%, а прирости продуктивності в інженерів-розробників та інженерів з контролю якості сягають 48% та 62% відповідно.



“Впровадження генеративного ШІ призводить до позитивних результатів у різних напрямках, що відкриває перед нами можливість значного покращення продуктивності та якості в проєктах розробки програмного забезпечення. Грамотна інтеграція цього інструменту дозволить не лише ефективніше виконувати завдання, але й збільшувати обсяг результатів і створювати більше цінності для наших партнерів та клієнтів”, - коментує Іван Загородній, Software Development Office Director в компанії SoftServe та один з авторів дослідження.



Також організатори дослідження підкреслюють, що попри позитивні результати, слід бути реалістичними та усвідомлювати, що генеративний ШІ не зможе замінити людину. Він здатен зменшити навантаження, аби спеціалісти змогли фокусуватися на складніших та креативніших завданнях.



Зазначено, SoftServe уже працює над інтеграцією моделей генеративного штучного інтелекту в роботу виробничих команд для розробки програмного забезпечення задля підвищення продуктивності та покращення результатів та якості їхньої роботи.



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