«Держспецзв’язку» співпрацює з естонськими партнерами у сфері захисту критичної інфраструктури

6 октября 2023 г., 16:35

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«Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України» постійно розвиває та посилює співпрацю з партнерами з багатьох країн. Одним із таких партнерів є естонська неурядова організація «Академія електронного управління» (eGA), з якою у червні 2022 року розпочато реалізацію проєкту «Підтримка ЄС для посилення кібербезпеки в Україні».

В рамках проєкту «Держспецзв’язку» отримала від партнерів суттєву допомогу та обладнання для забезпечення адміністрування та захисту обʼєктів «Національної телекомунікаційної мережі», а також для розгортання «Реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури».

Від грудня минулого року «Держспецзв’язку» дістала нові повноваження – стала уповноваженим органом у сфері захисту критичної інфраструктури України. Тож розширення співробітництва з естонськими партнерами у цьому напрямі було однією з ключових тем переговорів під час зустрічі керівництва служби з делегацією «Академії електронного управління», яку очолив виконавчий директор Ханнес Асток (Hannes Astok).

За словами заступника голови «Держспецзв’язку» Олександра Потія, під час російської агресії проти України наша держава протистоїть надзвичайно складним викликам. І їх треба враховувати також і європейським країнам. Адже їхня критична інфраструктура під час проєктування та будівництва так само не була розрахована на ті типи атак, яких зараз зазнає наша держава: «Ми розраховуємо на ефективну спільну роботу, яка дасть нам можливість посилити стійкість наших об’єктів критичної інфраструктури. Україна зараз потребує як підтримки консультантів, інженерів, архітекторів, так і відповідного обладнання та програмних продуктів».

Ханнес Асток зі свого боку зауважив, що спільна робота у питаннях захисту об’єктів критичної інфраструктури від різного виду загроз є надзвичайно важливою. Це – досвід і практичні напрацювання, які використовуватимуть й інші держави, включно з країнами Європейського Союзу. Також, за його словами, неабияк важливо посилювати обмін інформацією щодо протистояння російським хакерам. Адже навіть коли українські захисники очистять територію країни від росіян, це не зупинить агресії у кіберпросторі.

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