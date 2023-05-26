Samsung почала глобальні продажі своєї оновленної лінійки смартмоніторів

26 мая 2023 г., 12:25

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Компанія Samsung Electronics повідомила про старт глобальних продажів усієї лінійки смартмоніторів 2023 року. Це, зокрема, нові пристрої M8, M7 та M5 (моделі M80C, M70C, M50C), які користувачі можуть налаштувати відповідно до своїх вподобань для перегляду контенту, ігор та для роботи.



«Ми підіймаємо рівень можливостей смартмоніторів з нашою новою лінійкою, особливо з удосконаленою моделлю M8, – сказав Хун Чун, виконавчий віцепрезидент підрозділу візуальних дисплеїв Samsung Electronics. – Тож споживачі, використовуючи персоналізовані опції смартмоніторів, зможуть сповна отримувати насолоду під час розваг та ігор, а також відчути суттєві переваги нових пристроїв під час роботи. Вишуканий дизайн, багатофункціональність та комфорт – все це в одному моніторі».



Лінійка смартмоніторів налічує дев'ять універсальних пристроїв, які відповідають потребам і вподобанням широкого кола користувачів. «Розумні» монітори M8, M7 та M5 пропонуються у різних кольорах і розмірах. Моделі M8 і M7 доступні з діагоналлю 32 дюйми, а модель M5 – з діагоналлю 32 і 27 дюймів. Монітор M8 з роздільною здатністю UHD і яскравістю 400 ніт доступний в кольорах Warm White (білому), Daylight Blue (блакитному), Sunset Pink (рожевому) та Spring Green (зеленому). M7 з роздільною здатністю UHD та яскравістю 300 ніт доступний у білому кольорі, а M5 з роздільною здатністю Full HD – у чорному або білому кольорі.



Моделі M8 і M7, представлені в новому витонченому дизайні Iconic Slim, напрочуд тонкі – 11,39 мм у найвужчому місці. Для поліпшення зовнішнього вигляду монітора на задню панель обох моделей M8 і M7 нанесено стильний природний візерунок у вигляді ялинки. Регульована висота підставки з підтримкою нахилу допомагає користувачам M8 у разі потреби налаштувати кут огляду, щоб оптимізувати простір. Екран також може повертатися на 90 градусів.



Модель M8 2023 року має роздільну здатність 4K, підтримує HDR 10+ та забезпечує яскравість 400 ніт. Цей монітор також пропонує простий доступ до Samsung Gaming Hub, універсальної платформи для потокового мовлення, а також до Smart Hub із сервісами на кшталт Prime Video, Netflix і YouTube. Монітори M8 і M7 також підтримують охоплення до 99% колірної гами sRGB.



Лінійку моніторів 2023 року було вдосконалено, зокрема, для того, щоб користувачі могли без проблем та комфортно працювати дистанційно. Навіть за відсутності десктопа робоча зона забезпечує віддалений доступ за допомогою бездротового підключення до ПК і дзеркального відображення екрана. M8 також обладнано магнітною знімною камерою, тому користувачі можуть підключатися без дротів та додаткових гаджетів. Камера SlimFit має роздільну здатність Full HD і підтримує режим відеоконференції. Тепер користувачі можуть підключатися до Google Meet та інших додатків, використовуючи можливості автоматичного кадрування для проведення більш продуктивних онлайн-зустрічей. Крім того, оновлено функцію Multi View, яка відтепер дає доступ до Microsoft 365 і дає змогу користуватися програмами через браузер у повноекранному режимі, щоб зменшити кількість перемикань між програмами.



Щоб поліпшити інтерфейс усіх смартмоніторів 2023 року, чимало програм, зокрема SmartThings і Smart Hub, отримали функцію керування мишею та клавіатурою. Тож тепер користувачам буде зручно переглядати улюблений контент без пульта дистанційного керування.



Користувачам можуть керувати всіма своїми домашніми IoT-пристроями з одного монітора завдяки вбудованому IoT-концентратору з підтримкою технологій Zigbee і Thread. Монітори M8 і M7 обладнано вбудованими голосовими помічниками, включно з Bixby і Amazon Alexa, завдяки чому можна керувати монітором за допомогою голосу. Вбудований мікрофон у моделях M8 і M7 також підтримує вловлення голосу на значній дистанції, даючи змогу користувачам говорити просто в монітор.



Нова функція My Contents відтепер доступна в усіх новинках, тож користувачі можуть швидко отримувати доступ до корисної інформації. Коли монітор, перебуваючи в режимі очікування, виявляє за допомогою сигналів Bluetooth Low Energy (BLE) неподалік під’єднаний смартфон, на його екрані з'являються фотографії користувача, інформація про погоду та багато іншого. Монітор повертається в режим очікування, коли смартфон виходить із зони дії сигналу.

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