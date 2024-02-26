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Samsung переводить Arm Cortex-X на 2-нм техпроцес

26 февраля 2024 г., 10:35
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Samsung переводить ARM Cortex-X на 2-нм техпроцес

За повідомленням Samsung Electronics, компанія розробляє версію процесорного ядра Arm Cortex-X за технологією Gate-All-Around (GAA). Ця співпраця поклала початок цілій серії анонсів і запланованих інновацій між Samsung і Arm. Вони планують використовувати 2-нм техпроцес GAA для створення спеціалізованих чіпів для центрів обробки даних та інфраструктури наступного покоління, а також чіплета AI для мобільних обчислень.

"Вступаючи в еру штучного інтелекту, ми раді розширити наше співробітництво з Arm, щоб надати процесор Cortex-X наступного покоління, що дає змогу нашим спільним клієнтам створювати інноваційні продукти", - сказав Джонгвук К'є (Jongwook Kye), виконавчий віцепрезидент і голова підрозділу Foundry Design Platform Development компанії Samsung Electronics. "І Samsung, і Arm заклали міцний фундамент у результаті багаторічної співпраці.  Безпрецедентний рівень глибокої спільної оптимізації технологій проєктування призвів до революційного досягнення, забезпечивши доступ до новітніх Cortex-CPU на новітньому технологічному вузлі GAA".

"Наша багаторічна співпраця з Samsung дала змогу створити кілька поколінь передових інновацій", - каже Кріс Берджі (Chris Bergey), SVP і GM клієнтського бізнесу Arm. "Оптимізація процесорів Cortex-X і Cortex-A на новітньому технологічному вузлі Samsung підкреслює наше спільне бачення, спрямоване на перевизначення можливостей мобільних обчислень, і ми з нетерпінням чекаємо на продовження розширення меж для задоволення невблаганних вимог до продуктивності та ефективності в епоху AI".

Samsung оголосила про початок виробництва 3-нм багатомостових канальних FET (MBCFET) з використанням технології GAA ще 2022 року як наступника FinFET. Це дає змогу підвищити енергоефективність завдяки зниженню рівня напруги живлення і поліпшити продуктивність завдяки більшому струму живлення. Підхід до реалізації GAA зі структурою нанолистів забезпечує максимальну гнучкість і масштабованість конструкції.

ARM оптимізувала свій новітній процесор Cortex-X з додатковими поліпшеннями продуктивності та ефективності для GAA за допомогою спільної оптимізації дизайну і технології (DTCO), що стало вирішальним фактором для отримання максимальних переваг як для архітектури дизайну процесора Cortex-X наступного покоління, так і для технологічного процесу GAA.

Samsung вважає, що це прискорить доступ до оптимізованої реалізації процесора Cortex-X наступного покоління на замовних чипах.

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