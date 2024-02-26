26 февраля 2024 г., 9:35

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Глобальні сукупні поставки смартфонів 5G перевищили 2 мільярди одиниць, згідно з даними Служби моніторингу глобального ринку Counterpoint Research.



Цього рубежу було досягнуто менш ніж за п’ять років, що є найкоротшим періодом у порівнянні з попередніми технологіями, такими як 4G або 3G. Смартфонам 4G знадобилося шість років, щоб досягти цієї позначки.



Майже 70% всіх поставок 5G-пристроїв припадає на розвинені ринки смартфонів, такі як Китай, США та Західна Європа.



Apple та Samsung стали провідними брендами у напрямку 5G-смартфонів - вони сукупно поставили понад 1 мільярд одиниць.



Бренди смартфонів активно рекламували можливості та функції 5G, одночасно диференціюючи свої пропозиції на висококонкурентному ринку. Запуск серії iPhone 12, перших iPhone з підтримкою 5G, значно прискорив впровадження цієї технології, завдяки чому глобальні поставки апаратів такого типу вперше перевищили 100 мільйонів одиниць за один квартал у IV кв. 2020 року. Імпульс продовжував зростати, і в останньому кварталі 2023 р. поставки досягли нового рекорду, сягнувши 200 мільйонів одиниць за один квартал.



Цінова доступність смартфонів 5G покращилася завдяки скороченню цінового розриву між чіпсетами 5G і 4G, а також стратегічному вибору компонентів OEM-виробниками з метою збереження вартості специфікації матеріалів (BOM). Крім того, MediaTek і Qualcomm допомогли виробникам смартфонів запропонувати доступні 5G-телефони, випустивши чіпсети 5G початкового рівня. Все це дозволило виробникам, особливо китайським брендам, запропонувати ширший асортимент 5G-смартфонів, особливо в середньому та середньо-високому сегментах. Навіть на ринках, де мережі 5G ще не повністю функціонують, споживачі обирають смартфони 5G, щоб захистити свої інвестиції на майбутнє.



Розвинені ринки наближаються до насичення, а частка 5G-смартфонів у загальному обсязі поставок перевищить 80% у 2023 році за рахунок преміум-сегменту. Тому основні гравці на ринку смартфонів впроваджують можливості 5G як стандартну функцію у своїх пристроях середнього цінового діапазону, одночасно впроваджуючи її в доступних сегментах. Крім того, в країнах, що розвиваються, де телекомунікаційні оператори також розширюють покриття 5G, спостерігається вища обізнаність споживачів і попит на 5G як на функцію.

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