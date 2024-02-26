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Верховна Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону

26 февраля 2024 г., 11:25

Як повідомляє Мінцифри, українці, які подорожуватимуть країнами ЄС, зможуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не сплачувати додаткових коштів за послуги роумінгу протягом 4 місяців. Так само європейські мандрівники користуватимуться домашніми тарифами.

Законопроєкт № 10265 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу» ухвалено в першому читанні.

Зазначається, що це ще один потужний крок до євроінтеграції та створення єдиного цифрового ринку з ЄС.

«Дякуємо парламентському Комітету з питань цифрової трансформації. Сподіваюся, народні депутати проголосують за законопроєкт загалом», зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

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