Верховна Рада підтримала законопроєкт про єдину роумінгову зону

26 февраля 2024 г., 11:25

Як повідомляє Мінцифри, українці, які подорожуватимуть країнами ЄС, зможуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не сплачувати додаткових коштів за послуги роумінгу протягом 4 місяців. Так само європейські мандрівники користуватимуться домашніми тарифами.



Законопроєкт № 10265 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу» ухвалено в першому читанні.



Зазначається, що це ще один потужний крок до євроінтеграції та створення єдиного цифрового ринку з ЄС.



«Дякуємо парламентському Комітету з питань цифрової трансформації. Сподіваюся, народні депутати проголосують за законопроєкт загалом», зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

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