Литва з початку агрессії рф надала Україні 6 тис тонн енергообладнання

27 апреля 2026 г., 10:25

Міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч із Міністром енергетики Литви Жигімантасом Вайчюнасом, який перебував в Україні з візитом до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Очільник Міненерго підкреслив, що Україна надзвичайно цінує енергетичну допомогу Литви. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну від литовських партнерів надійшло 356 вантажів вагою 6 тис. тонн. Серед поставленого ‐ силові трансформатори та багато іншого обладнання. Ще €5,7 млн Литва внесла до Фонду підтримки енергетики. Ці кошти були спрямовані на закупівлю важливого устаткування для відновлення тепломереж.

Під час зустрічі міністри обговорили передачу обладнання з декомісованих литовських електростанцій. Денис Шмигаль подякував партнерам за вже отримані вантажі, наголосивши, що досвід Вільнюської ТЕЦ довів ефективність цього механізму, а також висловив сподівання на продовження співпраці й щодо інших обʼєктів.

Міністр енергетики розповів колезі про плани з розвитку розподіленої генерації і додав, що Литва має компанії та експертизу, які можуть допомогти в цьому напрямку.

«Литва залишається нашим надійним і стратегічним партнером. Дякуємо за всю надану підтримку, яка допомогла нам вистояти вже три важких зими», - підкреслив Денис Шмигаль.

