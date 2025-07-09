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Данська Hydrema MCV 910 розмінувала вже понад 560 гектарів Харківщини

9 июля 2025 г., 8:15
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Міноборони повідомило, що за допомогою машини механізованого розмінування Hydrema MCV 910 данського виробництва Сили оборони України вже очистили від вибухонебезпечних предметів понад 560 гектарів у Харківській області.

Починаючи з 2024 року, ці машини задіяні в розмінуванні деокупованих територій у складі підрозділів розмінування Міністерства оборони України. Нині вони пришвидшують очищення полів від мін і вибухонебезпечних залишків війни. 

Наразі понад 25 000 гектарів області розміновано, ще близько мільйона гектарів потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів. 

119 груп розмінування Сил безпеки й оборони та 132 групи операторів протимінної діяльності зараз залучені до очищення Харківщини. Загалом з початку повномасштабного вторгнення на території області вони знешкодили понад 270 000 вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, що 18-тонна машина механізованого розмінування Hydrema MCV 910 данського виробництва призначена для знешкодження протипіхотних і протитанкових мін, що містять до 10 кг вибухових речовин. 

Машина може очищувати смугу до 3.5 метрів завширшки, зокрема автомобільні та ґрунтові дороги. Знешкодження виконується за допомогою ланцюгів, що обертаючись і вдаряючи об ґрунт, спричиняють руйнацію або детонацію мін, встановлених на глибину до 30 см.

Пластина, що відбиває осколки, виготовлена з броньової сталі. Вона розміщена в задній частині «молотарки», що гарантує максимальний ступінь захисту від осколків і запобігає їх потраплянню в операторську кабіну. 

Кабіна тральщика надійно захищає екіпаж не лише від вибухів, а й від стрілецької зброї.
 

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