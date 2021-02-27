 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 7 (1254)

14.02 - 21.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Период регистрации в BEST CIO 2020 продлен

27 февраля 2021 г., 15:14
0 
 
Стартовал проект BEST CIO 2020

Оргкомитет BEST CIO объявляет о продлении периода регистрации и заполнения анкет участников проект до 15 апреля 2021 г.

Напомни, что в качестве партнеров BEST CIO 2020 выступили такие мировые гранды, как Dell Technologies, Check Point, Lenovo, OKI. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions, «Метинвест Диджитал», UCloud.

«Предварительно планировалось финишировать проект в апреле, но с учетом текущей ситуации принято решение перенести церемонию награждения победителей BEST CIO 2020 на вторую декаду мая. В связи с этим оргкомитет объявил о продлении периода регистрации участников», — отметил Михаил Лаптев, главный редактор издания «Компьютерное Обозрение» и председатель жюри BEST CIO.

В конкурсе могут принять участие все желающие ИТ-директора украинских компаний, достаточно лишь зарегистрироваться и заполнить анкеты в рамках первого этапа проекта, который будет проходить до 15 апреля. На основе анкетирования будут сформированы списки участников конкурса, из которых жюри, состоящее из рыночных экспертов и ИТ-директоров, победивших ранее в конкурсе, выберет тройки финалистов BEST CIO 2020.

После первого тура состоится второй, в рамках которого с финалистами и их руководителями будут проведены персональные интервью. Собранная информация будет представлена жюри, которое определит победителей BEST CIO 2020 в каждой из индустрий.

Вы можете ознакомиться с результатами BEST CIO 2019. А также посмотреть фоторепортаж с церемонии награждения по итогам прошлого года.

Фоторепортаж с церемонии награждения Best CIO 2019

 

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  