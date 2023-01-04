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Українські провайдери отримали 172 батареї SBL

4 января 2023 г., 15:15

«Передали провайдерам 172 батареї SBL. Вони допоможуть підтримувати мережі, поки немає живлення. Так десятки тисяч людей зможуть користуватися інтернетом», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Найскладніша ситуація з інтернетом зараз у Харківській, Донецькій, Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. Тому більшість батарей передали саме туди. Загалом їх отримали 29 провайдерів з кожної області України. Тисячі українців матимуть інтернет протягом 10-12 годин після відключень світла.

Також повідомляється, команда Мінцифри продовжує вести перемовини з міжнародними організаціями, щоб Україна отримала більше обладнання, яке дозволить громадянам залишатися на зв'язку, коли зникає електроенергія.

«Дякую за допомогу канадській компанії eQualitie, DEPS та Асоціації «Правовласників та постачальників контенту», резюмував Михайло Федоров.

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