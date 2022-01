Samsung Electronics випускає портативний проектор The Freestyle

5 января 2022 г., 15:53

0

Tweet

Компания Samsung Electronics оголосила про вихід The Freestyle – свого нового портативного екрана й розважального пристрою. The Freestyle пропонує можливості для оптимального перегляду й розваг тим споживачам, які бажають завжди й усюди мати доступ до відео- й аудіоконтенту.



The Freestyle поєднує в одному легкому й портативному корпусі проєктор, смартдинамік і пристрій для зовнішнього освітлення. Він важить 830 грамів і дає змогу без зусиль перетворити будь-яку поверхню на екран. На відміну від громіздких конструкцій звичайних проєкторів The Freestyle оснащено регульованою підставкою, що обертається на 180 градусів, тож користувачі зможуть і без окремого екрана демонструвати високоякісне відео будь-де – на столі, підлозі, стінах чи навіть на стелі.



«The Freestyle – це унікальний проєктор, спрямований на максимальну універсальність і гнучкість, щоб задовольнити мінливі потреби споживачів. The Freestyle, що не обмежується простором чи формфактором, є веселим та універсальним пристроєм, яким можна користуватися в будь-який бажаний спосіб», – сказав Саймон Сон, виконавчий віцепрезидент та керівник команди продажів і маркетингу Samsung Electronics.



The Freestyle оснащено функціями повної автокорекції нахилу та горизонтальних викривлень. Завдяки цим функціям пристрій самостійно підлаштовує екран відповідно до будь-якої поверхні під будь-яким кутом, щоразу досягаючи картинки з бездоганними пропорціями. Крім того, з автофокусуванням The Freestyle відтворює кришталево чітке зображення розміром до 100 дюймів – на будь-якій поверхні й під будь-яким кутом. А подвійний пасивний випромінювач створює чисті й насичені баси без спотворень; завдяки його об’ємному звучанню 360 користувачі можуть будь-де насолоджуватися звуком кінематографічного рівня.



The Freestyle сумісний із зовнішніми батареями з підтримкою USB-PD та потужністю 50 Вт / 20 В або вище, а тому його можна брати із собою куди завгодно, навіть у довгу подорож чи похід. The Freestyle також є першим портативним екраном, що, крім сумісності зі звичайною розеткою, працює від під’єднання до стандартного лампового патрона E262 без додаткових кабелів.



Коли The Freestyle не використовується для стримінгу контенту, його світлові ефекти допоможуть створити незабутню атмосферу завдяки режиму Ambient і напівпрозорій кришці об’єктива. The Freestyle також слугує як смартдинамік: аналізує музику та поєднує її зі світловими ефектами, які проєктуються на стіну, підлогу чи будь-що інше.



The Freestyle має функції Smart TV телевізорів Samsung, надаючи доступ до вбудованих потокових сервісів і функцій дублювання мобільного екрана, сумісних із мобільними пристроями на Android та iOS. Цей проєктор став першим у своїй галузі із сертифікацією від основних глобальних партнерів ОТТ, тож гарантує найкращий досвід перегляду.

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою