Серія Huawei AirEngine Wi-Fi 6 відзначена нагородою від Frost & Sullivan 

5 января 2022 г., 16:09

0

Tweet

Продукти Huawei лінійки AirEngine Wi-Fi 6 були відзначені нагородою Global Wi-Fi 6 Market Leadership Award 2021 від Frost & Sullivan, всесвітньо відомої консалтингової фірми. Ця нагорода підтверджує видатну продуктивність, яку продемонстрували рішення Huawei серії AirEngine Wi-Fi 6 на міжнародних ринках.



Нагороди Frost & Sullivan за лідерство на ринку присуджуються компаніям за досягнення та чудові результати за такими категоріями, як лідерство, дохід від продажів, технологічні інновації, обслуговування клієнтів і стратегічна розробка продуктів. Галузеві аналітики порівнюють учасників ринку та вимірюють їхню продуктивність за допомогою ретельних інтерв’ю, аналізу й масштабних вторинних досліджень. Після кропіткого вивчення вищевказаних критеріїв журі присудило Huawei нагороду Global Wi-Fi 6 Market Leadership Award 2021.



«Цифровізація стала важливою темою у всьому світі, — коментує Лі Сін (Li Xing), президент підрозділу Campus Network Domain, лінії продуктів Huawei для передачі даних. — Понад 170 країн представили власні національні стратегії, спрямовані на прискорення цифрової трансформації виробництва, поліпшення способу життя людей і врядування. Бездротовим мережам, які вважаються основним засобом зв’язку між користувачами, пристроями та ІТ-сервісами, приділяється першочергова увага в будівництві цифрових підприємств».



Компанія Huawei — один з основних розробників стандарту Wi-Fi 6. Сьогодні Huawei надала 281 пропозицію (11,2% від загальної кількості) щодо стандартів IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), а також отримала 477 патентів у цій галузі (18,2% від усіх). Це перевищує показники будь-якого іншого постачальника бездротового обладнання. З моменту запуску серія Huawei AirEngine Wi-Fi 6 здобула широке визнання користувачів з усього світу та змогла утримати провідні позиції на світових ринках. Huawei AirEngine Wi-Fi 6 має потужну клієнтську базу в галузі освіти, охорони здоров’я, виробництва, транспорту тощо.



Стандарт Wi-Fi 6 відомий своєю великою пропускною здатністю, низькими затримками та розширеними характеристиками підключення. Удосконалене рішення Huawei AirEngine Wi-Fi 6, уперше представлене під час заходу Huawei Connect 2021, виходить за межі трьох згаданих функцій і набуває нових можливостей. Це прогресивне рішення розширює можливості технології Wi-Fi 6 від робочих місць до виробничих середовищ, забезпечуючи новітній досвід користування мережею.



Завдяки Huawei AirEngine Wi-Fi 6 цифрові підприємства готові до масового впровадження технологій доповненої і віртуальної реальності, відео 4K та 8K, інтернету речей. Зокрема, технологія дозволяє швидко збудувати повністю бездротову мережу кампусного типу, яка забезпечить максимальну зручність користування.

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою