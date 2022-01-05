Екологiчнi Lenovo ThinkPad Z з AMD Ryzen PRO та Microsoft Pluton на борту

5 января 2022 г., 14:50

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У рамках виставки CES 2022 компанія Lenovo презентувала серію ноутбуків ThinkPad, що вирізняються прогресивним дизайном і вносять нові кольори та матеріали до портфоліо бізнес-ноутбуків преміумкласу.



Як повідомляється? ThinkPad Z13 та Z16 втілюють у собі сучасну філософію дизайну, орієнтовану на різноманітну аудиторію бізнес-користувачів. Яскравий зовнішній вигляд відображує як змінилося ставлення до технологій, їхнього впливу на навколишнє середовище та походження матеріалів.



Головною ж інновацією є використання екологічних матеріалів у виробництві, наприклад, перероблений алюміній або перероблена «веганська» шкіра чорного кольору. Концепція екологічності поширюється і на упаковку, виготовлену ​​з цукрової тростини й бамбука, які піддаються стовідсотковій переробці й компостуванню. Адаптер живлення на 90% складається із матеріалів, що раніше були у використанні (Post-Consumer Content, PCC).



ThinkPad Z13 та Z16 – одні з перших ноутбуків, оснащених найновішими процесорами AMD Ryzen PRO 6000 для мобільних пристроїв із процесором безпеки Microsoft Pluton. Продуктивність і безпека йдуть пліч-о-пліч, тож принцип Lenovo “безпечний за дизайном” (secure-by-design) підкріплено співпрацею з AMD і Microsoft. Згідно з багаторівневим підходом AMD PRO до безпеки, AMD Ryzen 6000 є першим процесором з архітектурою x86, у який інтегровано процесор безпеки Microsoft Pluton. Він розроблений та вдосконалюється компанією Microsoft для захисту особи користувача, його даних та програм на нових ПК з Windows 11.



Компанія Lenovo спільно з AMD розробили новітню платформу, оптимізувавши всі складові системи: від мікросхем до апаратного та програмного забезпечення. Підкреслюється, що ThinkPad Z13 у поєднанні з ексклюзивним процесором AMD Ryzen 7 PRO 6860Z3 надає всі можливості для ефективного досвіду співпраці. Інженери оптимізували процесор для забезпечення безперебійної роботи зі звуком та відео, максимальної швидкості реакції на дії користувача та тривалого часу автономної роботи в таких програмах як Teams та Zoom. ThinkPad Z16 опційно можна укомплектувати дискретною відеокартою AMD Radeon RX 6500M з інтелектуальними технологіями AMD, що підвищують продуктивність, дозволяють створювати просунутий контент і грати в казуальні відеоігри. У поєднанні з процесорами Ryzen технологія Smart Shift Max забезпечує миттєве збільшення потужності як центрального, так і графічного процесорів, а технологія Smart Shift Eco допоможе максимізувати ефективність акумулятора.



Цього року бренд відсвяткує 30 років, протягом яких ThinkPad забезпечує користувачів інноваційними пристроями. Бренд пишається своїми напрацюваннями та спадщиною й прагне далі створювати революційні технології на благо клієнтів. У серії ThinkPad Z компанія Lenovo показала значну еволюцію в дизайні пристроїв, проте нові ThinkPad Z13 та Z16 повторюють основні базові деталі й принципи дизайну, які стали впізнаваним обличчям бренду.



Ноутбуки серії створені за принципами вишуканого і привабливого мінімалізму та об’єднують в собі основні особливості дизайну й технологій, щоб покращити користувацький досвід власника пристрою. Дисплеї ThinkPad Z стали зручнішими завдяки ультравузьким рамкам та оптимальному співвідношенню сторін 16:10. Якість аудіо- та відеоконференцій значно зросла завдяки панелі Communications Bar, на якій розміщена вебкамера з роздільною здатністю Full HD і більшим розміром пікселя 1,4 мкм та двома мікрофонами. Зона для зап'ясть і тачпад – це єдина збільшена скляна поверхня ForcePad шириною 120 мм, що забезпечує швидке та зручне введення. Ті, хто знайомий із легендарним червоним TrackPoint, оцінять нову опцію: подвійне натискання відкриває швидке комунікаційне меню (Communication QuickMenu) для миттєвого доступу до загальних налаштувань камери та мікрофона.



Компанія прагне забезпечити ІТ-відділи продуктивними, надійними та легкими в управлінні пристроями. ThinkPad Z13 та Z16 протестовані відповідно до військових стандартів MIL-Spec 810H4 і проходять такий самий суворий контроль якості, як й інші ноутбуки бренду, що особливо важливо при використанні нових матеріалів.



"Ми надзвичайно пишаємося спадщиною бренду ThinkPad і прагнемо й далі радувати наших постійних та нових клієнтів. Інновації закладені в нашій ДНК – від проєктування і розробки до інженерних робіт і ланцюжка постачань. Ми будемо розширювати власні кордони, впроваджувати революційні зміни та працювати з такими близькими партнерами як AMD та Microsoft, щоб постачати інноваційні та безпечніші продукти. Прикладом цього є ThinkPad Z13 та Z16, які перевершують потреби нинішніх та майбутніх користувачів”, – коментує Джері Парадайз (Jerry Paradise), віцепрезидент Lenovo з портфеля комерційних продуктів.



Нові пристрої мають найвищий коефіцієнт співвідношення екрану до корпусу (STB) у портфоліо ThinkPad – 91,6% (в ThinkPad Z13) та 92,3% (в ThinkPad Z16).



Яскраві дисплеї: сенсорний 2,8K OLED на моделі ThinkPad Z13 та 4K OLED на моделі ThinkPad Z16 – обидва з підтримкою Dolby Vision та низьким рівнем синього світла.

Технології Dolby Atmos Speaker System та шумопоглинання на основі штучного інтелекту Dolby Voice.



Процесори AMD Ryzen PRO 6000 з Qualcomm FastConnect 6900 забезпечують розширені можливості керування та кращі в галузі можливості підключення Wi-Fi на пристроях ThinkPad Z13 та Z16. На додаток, застосування технології 4-потокової дводіапазонної передачі Qualcomm 4-Stream Dual Band Simultaneous (DBS) на базі процесорів AMD Ryzen PRO серії 6000 розкриває потенціал Wi-Fi Dual Station, яка підтримується на ОС Windows 11, та забезпечує стабільне бездротове з’єднання із мінімальною затримкою.



Сканер відбитків пальців match-on-chip вбудований в клавіатуру для підвищення рівня безпеки.



Габарити ThinkPad Z13 та Z16 - 294,4 x 199,6 x 13,99 мм та 354,4 x 237,4 x 15,8 мм відповідно. Вага -1,25 кг та 1,97 кг.

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