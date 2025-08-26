Samsung анонсувала доступний планшет Galaxy Tab S10 Lite

26 августа 2025 г., 16:45

0

Tweet

Компанія Samsung Electronics представила Galaxy Tab S10 Lite – доступний планшет, розроблений для покращення якості перегляду, творчості та продуктивності користувачів, де б вони не перебували. Завдяки великому дисплею для імерсивного перегляду та комплектному електронному перу S Pen для легкого творчого самовираження Galaxy Tab S10 Lite – багатофункціональний планшет для повсякденного використання у поєднанні з відмінним співвідношенням ціни та якості. Крім того, інтелектуальні функції Samsung дають змогу досягти нового рівня творчості та продуктивності, а безперервне з’єднання забезпечує обмін ідеями, контентом і завданнями в екосистемі Galaxy.



«Новий Galaxy Tab S10 Lite розроблений, щоб надати практичні функції для щоденного використання більшій кількості людей по всьому світу, – говорить Чанте Кім, виконавчий віцепрезидент і керівник відділу досліджень і розробок нових обчислювальних технологій у підрозділі Mobile eXperience Business, Samsung Electronics. – Ми створили його як надійного помічника, який допомагає користувачам отримувати більше від кожного моменту завдяки корисним функціям й універсальному дизайну, що природно вписується в їхній спосіб життя, коли вони перемикаються між заняттями та плейлістами, залишаються продуктивними протягом дня або приділяють вільний час творчості».



Завдяки 10,9-дюймовому екрану Galaxy Tab S10 Lite забезпечує захопливий досвід розваг, а також для стримінгу, перегляду та інших завдань. Тепер користувачі можуть насолоджуватись улюбленим контентом на яскравому, плавному дисплеї, який адаптується до використання у приміщенні та на вулиці завдяки технології Vision Booster і піковій яскравості до 600 ніт. Водночас знижений рівень випромінювання синього світла забезпечує додатковий комфорт під час перегляду нових серій улюблених серіалів.



Оснащений оновленим процесором і збільшеним обсягом пам’яті, Galaxy Tab S10 Lite плавно реагує на повсякденні завдання, як-от перехід між відкритими вкладками під час пошуку інформації або мозкового штурму в різних застосунках. Батарея місткістю 8000 мА·год і надшвидке заряджання забезпечують безперервну роботу Galaxy Tab S10 Lite під час розваг або навчання допізна, щоб ви не турбувалися про необхідність часто заряджати планшет.



Від навчання до фіксування креативних ідей – Galaxy Tab S10 Lite має інтелектуальні функції, які допомагають зосередитися та знаходити натхнення будь-де й будь-коли. Завдяки інтуїтивно зрозумілим інструментам, що відповідають щоденним вимогам під час руху, користувачі можуть чітко мислити та вільно творити, незалежно від завдання.



S Pen, що входить до комплекту, не відстає від творчості в реальному часі, забезпечуючи миттєву реакцію та плавну точність. Від запису ідей протягом дзвінка до створення швидкого макета під час поїздки до університету – користувачі мають можливість гнучко працювати над своїми думками будь-якої миті й у будь-якому місці.



Інтелектуальні функції Samsung Notes допомагають структурувати повсякденне мислення, наприклад, впорядкувати рукописні нотатки за допомогою Handwriting Help або розв’язати рівняння за допомогою Solve Math. Від швидких приміток до повних розміток – користувачі можуть працювати безпосередньо з імпортованими PDF-файлами та експортувати доопрацьовані файли без перемикання між застосунками. А під час перегляду слайдів лекції, роблячи нотатки або ілюструючи їх відкритими поруч зображеннями, Split View підтримує ефективнішу багатозадачність та організованість.

Galaxy Tab S10 Lite також слугує AI-помічником, а Circle to Search with Google дає змогу інтуїтивно знаходити та перекладати інформацію з будь-якої частини екрана. Так користувачі можуть отримувати доступ до інформації, коли потрібно, не відволікаючись від перегляду, читання або роботи. Кнопка Galaxy AI на чохлі-клавіатурі забезпечує швидкий доступ до AI-функцій для генерування ідей або отримання допомоги під час виконання завдання, стаючи розумним і креативним помічником.



Galaxy Tab S10 Lite пропонує доступ до широкого вибору сторонніх застосунків, допомагаючи користувачам випробувати різні інструменти, що відповідають їхнім унікальним способам роботи. Від добірки попередньо завантажених улюблених застосунків, як-от Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion і Notion, до інших популярних інструментів: Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook і Picsart – планшет дає змогу ідеям вільно перетікати від концепції до реалізації.



Користувачі можуть випробувати багато із цих застосунків як ексклюзивні переваги, що полегшує експерименти, дає залишатися продуктивними та втілювати ідеї в життя. Пропозиції включають рік безоплатного користування повною версією Goodnotes, 6 місяців безоплатного користування Clip Studio Paint із 20% знижкою на першу передплату та 66% знижку на LumaFusion, а також 1 місяць безкоштовної передплати Creator Pass. Notion включає 1 місяць безоплатного користування планом Plus із Notion AI.



Galaxy Tab S10 Lite буде доступний з 05 вересня у сірому кольорі.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6