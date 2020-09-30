С облаками впервые будет связано свыше половины глобальных расходов на ИТ-инфраструктуру

30 сентября 2020 г., 15:35

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Стабильно растет спрос на аппаратное обеспечение для развития облачной инфраструктуры. В IDC пришли к выводу, что по итогам второй четверти года выручка от глобальных поставок серверов, корпоративных storage-систем и Ethernet-коммутаторов для облачных целей выросла на 34,4% «YoY» и превысила 19 млрд долл. В то же время, расходы на ИТ-инфраструктуру категории «non-cloud» сократились на 8,7%.

Полученные результаты красноречиво говорят о приоритетах заказчиков в разгар пандемии COVID-19, а именно о массовом переходе на онлайновые инструменты работы. Облачные технологии и, в частности, публичные облака, оказались одним из ключевых факторов успешной организации удаленной работы и дистанционного образования. Квартальные расходы на публичные облачную ИТ-инфраструктуру выросли на 47,8% «YoY», достигнув 14,1 млрд долл. Тем самым, впервые удалось превзойти аналогичный показатель необлачной ИТ-инфраструктуры. Затраты на частные облака достигли 5 млрд долл. (+7% «YoY»), причем свыше 64% от общей суммы пришлось на приватные облака категории «on-premise».

Как ожидается, в 2020 г. доля cloud-сегмента в общемировых расходах на ИТ-инфраструктуру составит 54,8%. В целом за год объем публичного облачного сегмента увеличится на 16%, до 52,4 млрд долл., а приватный сегмент вырастет на 0,3%, до 21,5 млрд долл.

Компьютерные платформы окажутся крупнейшим направлением в части расходов — на них придется 37,7 млрд долл., или же 50,9% от общих. Наиболее динамично будет развиваться сегмент систем хранения данных — при росте на 21,2% «YoY» выручка здесь вырастет до 27,8 млрд долл. Направление Ethernet-коммутаторов увеличится на 3,9%, до 8,5 млрд долл.

Во всех регионах кроме стран CEMA рост расходов на публичные облака превысит аналогичный показатель частных облачных ИТ.

При среднегодовом росте за период с 2019 по 2024 г. на уровне 10,4%, к концу прогнозного периода объем расходов на облачную ИТ-инфраструктуру составит 109,3 млрд долл., что будет соответствовать 63,6% общих расходов на ИТ-инфраструктуру. Почти 70% от этой суммы придется на публичные облачные ИТ, CAGR которых составит 10,9%. Средний рост расходов в сегменте частных облаков составит 9,3%. Расходы на необлачную ИТ-инфраструктуру продолжат сокращаться с показателем CAGR −1,6%.

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