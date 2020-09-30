Fortinet и IBM интегрируют учебные программы в области кибербезопасности

30 сентября 2020 г., 16:15

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Компания Fortinet интегрирует программу обучения и сертификации специалистов по сетевой безопасности (Network Security Expert) с IBM SkillsBuild, цифровой платформой, позволяющей пользователям развивать технологические и профессиональные навыки в различных областях, включая кибербезопасность. Fortinet и IBM сосредоточатся на создании новых карьерных возможностей в сфере кибербезопасности, обучая ранее не сталкивавшихся с данной сферой кандидатов и соединяя обучающихся с потенциальными работодателями. Это сотрудничество является частью корпоративной социальной ответственности Fortinet и подчеркивает приверженность компании проблемам ликвидации недостатка навыков в области кибербезопасности за счет глобального сотрудничества и программы Security Academy Network Security Expert (NSE) Training Institute.

Кибербезопасность – область быстрого роста, и глобальная пандемия еще больше повысила спрос на специалистов в отрасли. Опрос ISC показал, что 81% респондентов считают безопасность крайне важным аспектом функционирования организации, в условиях когда из-за COVID-19 многие сотрудники работают удаленно. Поскольку спрос на профессионалов в области кибербезопасности продолжает повышаться, растет и необходимость в привлечении более широкой и разнообразной рабочей силы. Фактически, недавний опрос Fortinet показал, что 68% организаций испытывают трудности с набором, наймом и удержанием специалистов в области кибербезопасности. В условиях глобальной пандемии эта проблема стала еще острее.

Партнерство Fortinet и IBM будет способствовать решению данной проблемы с помощью SkillsBuild, цифровой платформы, которая предоставляет лицам, ищущим работу, (в том числе, находившимся в статусе безработного длительное время, беженцам, ищущим убежища, ветеранам и студентам) оценку карьерных перспектив, тренинги, индивидуальный коучинг и практическое обучение – все необходимое для старта или продолжения карьеры. SkillsBuild теперь включает учебную программу по кибербезопасности от Fortinet NSE Training Institute для соискателей, желающих построить карьеру в сфере кибербезопасности.

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