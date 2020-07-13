Chrome и Firefox получат поддержку нового формата изображений — AVIF

13 июля 2020 г., 12:25

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Вслед за Netflix, Windows 10, VLC и рядом графических редакторов, поддержка нового легковесного и бесплатного формата AVIF приходит в веб-браузеры. Подходит к концу работа по интеграции AVIF в Google Chrome и Mozilla Firefox.

AVIF считается одним из наиболее оптимальных форматов сжатия изображений, позволяющим получать самые маленькие файлы. Он завоевывает признание у растущего числа компаний, которые считают, что AVIF превосходит все популярные сегодня форматы изображений, включая JPEG, PNG и даже новейший WebP.

AVIF или AV1 Image File Format, как следует из его названия, построен на видеокодеке AV1, разработанном в 2015 году компаниями Google, Cisco и Xiph.org на основе их собственных кодеков (VPX, Thor и Daala). AV1 был задуман как открытая и безлицензионный альтернатива разнообразным коммерческим кодекам, заполонившим рынок потокового видео.

Затем, на волне успеха AV1, курирующая его организация Alliance for Open Media решила создать формат файлов изображений, использующий алгоритмы сжатия AV1 для уменьшения размеров изображений, загружаемых по сети.

AVIF был формально одобрен в феврале 2019 г., однако Netflix начала его использовать уже в конце 2018 г. Вскоре, вслед за этой платформой потоковой трансляции видео, формат получил применение в видеоплейере VLC, графическом редакторе Gimp и в других приложениях.

Однако наибольший импульс к росту популярности AVIF получил, когда, в мае прошлого года его поддержка была включена в очередное обновление Windows 10., Пользователи Windows, загрузившие видеокодек AV1 из Microsoft Store, получали возможность нативно работать с файлами AVIF в таких приложениях, как Paint и File Explorer.

В ближайшие месяцы AVIF наконец обретёт прописку в веб-браузерах, что естественным образом приведёт к лавинообразному переходу на более эффективный формат миллионов веб-сайтов в Интернете.

Как и в случае с AV1, первым из браузеров поддержку AVIF анонсировал Firefox. Она должна была дебютировать в мае с выходом Firefox 76, но пандемия спутала планы. Теперь, если все пойдёт хорошо, официальная совместимость с AVIF будет реализована в конце августа — в Firefox 80. Примерно тогда же должен выйти по умолчанию совместимый с AVIF браузер Chrome 85.

Так как поддержка AVIF интегрирована непосредственно в Chromium, весьма вероятно, что к концу года она появится и в других браузерах, построенных на этом движке, таких как Edge, Vivaldi, Opera и Brave.

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