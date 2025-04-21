Розроблено широкосмуговий оптичний PCIe 5.0 SSD для «зелених» дата-центрів нового покоління

21 апреля 2025 г., 11:45

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Компанії Kioxia, AIO Core і Kyocera оголосили про розробку прототипу широкосмугового SSD з оптичним інтерфейсом, сумісного з PCIe 5.0 (широкосмуговий оптичний SSD-накопичувач). Три компанії розроблятимуть технології для широкосмугових оптичних SSD, щоб підвищити їхню придатність для сучасних застосунків, що вимагають високошвидкісного передавання великих даних, як-от генеративний штучний інтелект, а також застосовувати їх у тестах доказової концепції (PoC) для майбутнього впровадження.





Новий прототип досяг функціональної роботи з високошвидкісним інтерфейсом PCIe 5.0, що вдвічі перевищує пропускну здатність попереднього покоління PCIe 4.0, завдяки поєднанню технологій оптичного трансивера IOCore від AIO Core та оптико-електронного інтеграційного модуля OPTINITY від Kyocera.



У «зелених» центрах обробки даних нового покоління заміна електричного інтерфейсу проводки на оптичний і використання широкосмугової оптичної технології SSD значно збільшує фізичну відстань між обчислювальними пристроями та пристроями зберігання даних, зберігаючи при цьому енергоефективність і високу якість сигналу. Вона також сприяє підвищенню гнучкості та ефективності проєктування систем центрів оброблення даних, де цифрова диверсифікація та розвиток генеративного штучного інтелекту вимагають складного, великомасштабного та високошвидкісного оброблення даних.



Це досягнення є результатом японського проєкту JPNP21029 «Розробка технології зеленого центру обробки даних наступного покоління». Він субсидується Організацією з розвитку нових енергетичних і промислових технологій (NEDO) в рамках проєкту «Зелений інноваційний фонд: Будівництво цифрової інфраструктури наступного покоління». У рамках цього проєкту компанії розроблятимуть технології наступного покоління з метою досягнення більш ніж 40% економії енергії порівняно з наявними дата-центрами. У рамках цього проєкту Kioxia розробляє широкосмугові оптичні твердотільні накопичувачі, AIO Core - оптоелектронні пристрої синтезу, а Kyocera - пакети оптоелектронних пристроїв.

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