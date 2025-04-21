Україна отримала додаткові вантажі енергообладнання з Литви, Польщі та Бельгії

21 апреля 2025 г., 10:25

За координації Міністерства енергетики України підприємства енергетичного сектору протягом 14-18 квітня 2025 року отримали від Литви, Польщі та Бельгії ще 11 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 271,7 тонни.

Серед наданого устаткування, зокрема, трансформатори, генератори, спецтехніка, електротехнічне обладнання. Відповідну допомогу було розподілено між енергетичними підприємствами, зазначили у Міненерго.

З березня 2022 року гуманітарна допомога для енергосектору, отримана Україною з Литви, становить 245 вантажів загальною вагою близько 3 831 тонна; з Польщі – 135 вантажів вагою близько 2 120 тонн; Бельгії – 12 вантажів вагою понад 158 тонн.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення за координації Міністерства енергетики до України надійшов 1761 вантаж гуманітарної допомоги для енергетичного сектору загальною вагою понад 22,6 тис. тонн з 38 країн.

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