Вебінар "Безпечний контроль доступу в корпоративній мережі завдяки Cisco ISE та підходу Zero Trust" - 29 квітня  

21 апреля 2025 г., 11:55

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Контролювати доступ до мережі в часи наймасштабніших атак в історії України?

Дізнайтесь під час вебінару від експертів Cisco та IT Specialist.

Турбуємось про безпеку не після інциденту, а заздалегідь

Понад 60% кіберзламів відбуваються через слабкий контроль доступу. І все починається з простого — фішингового листа, викраденого пароля або зараженого пристрою.

У 2025 році perimeter-based моделі вже не працюють. Загрози стають складнішими, а зловмисники дедалі частіше проникають у мережу зсередини — використовуючи соціальну інженерію, скомпрометовані облікові записи чи ненадійні пристрої.

Що дійсно працює — це підхід Zero Trust, коли кожен запит перевіряється незалежно від джерела.

У поєднанні з Cisco Identity Services Engine (ISE) ви отримуєте дієву систему контролю доступу — гнучку, масштабовану та адаптовану до сучасних загроз.

Дізнайтеся більше на відкритому вебінарі від компанії IT Specialist — зареєструйтесь вже сьогодні, щоб діяти на випередження перейдіть за посиланням на сайт компанії.

Цей вебінар — для тих, хто хоче діяти на випередження. Ми покажемо, як побудувати ефективну систему контролю доступу, не ускладнюючи інфраструктуру.

Zero Trust та Cisco ISE у дії: чим вас здивує вебінар від IT Specialist

29 квітня о 15:00 компанія IT Specialist запрошує на безкоштовний вебінар

«Безпечний контроль доступу в корпоративній мережі: Cisco ISE + Zero Trust».

Під час події досвідчений інженер з кіберзахисту Олексій Бутич розповість, як реалізувати сучасний контроль доступу в корпоративній інфраструктурі за допомогою моделі Zero Trust та рішення Cisco ISE.

Олексій — експерт, який знає, як впровадити Zero Trust на практиці.

Понад 10 років він допомагає українським компаніям захищати мережі: налаштовує складні інфраструктури та впроваджує політики доступу в державному та приватному секторах.

Його досвід — це реальні кейси, робота з ризиками та впровадження дієвих рішень.

Кому буде корисно

Вебінар призначений для IT-менеджерів, C-level-фахівців, керівників напрямів кібербезпеки та системних інженерів.

У межах події ви дізнаєтесь:

• чому класичні моделі безпеки поступаються Zero Trust;

• які інструменти надає Cisco Identity Services Engine (ISE);

• як Cisco ISE інтегрується з іншими компонентами корпоративної інфраструктури;

• як виглядають сучасні найкращі практики контролю доступу на реальних прикладах.

Інформацію подано простою мовою з технічним зануренням — без води і надмірної теорії.

Конкретика замість теорії: що ви заберете з собою

Під час вебінару учасники отримають практичні знання, які можна застосувати у своїй компанії:

• Чітке розуміння архітектури Zero Trust та її реалізації за допомогою Cisco ISE.

• Алгоритм налаштування політик доступу для користувачів і пристроїв.

• Типові помилки при впровадженні та як їх уникнути.

• Приклади використання Cisco ISE у гібридних і хмарних мережах.

• Відповіді на запитання наживо від фахівця з багаторічним досвідом.

Навіть одна правильна ідея з цієї години може значно зменшити вразливість вашої мережі.

Хто стоїть за подією: кілька фактів про IT Specialist

IT Specialist — український системний інтегратор із фокусом на кібербезпеку, мережеву інфраструктуру та хмарні рішення. За плечима компанії:

• 100+ реалізованих проєктів у корпоративному та державному секторі;

• 200+ сертифікованих спеціалістів;

• партнерство з провідними вендорами (Cisco, Microsoft, Fortinet тощо);

• експертиза повного циклу: від аудиту до підтримки впроваджених рішень.

Коли, де і як приєднатися

Вебінар відбудеться 29 квітня 2025 року — з 15:00 до 16:00 години. Формат — онлайн.

Забронюйте годину у своєму календарі — і зробіть важливий крок до надійного контролю доступу у вашій мережі.

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