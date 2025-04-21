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Вебінар "Безпечний контроль доступу в корпоративній мережі завдяки Cisco ISE та підходу Zero Trust" - 29 квітня  

21 апреля 2025 г., 11:55
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Контролювати доступ до мережі в часи наймасштабніших атак в історії України?

Дізнайтесь під час вебінару від експертів Cisco та IT Specialist. 

Турбуємось про безпеку не після інциденту, а заздалегідь

Понад 60% кіберзламів відбуваються через слабкий контроль доступу.

І все починається з простого — фішингового листа, викраденого пароля або зараженого пристрою.

 
У 2025 році perimeter-based моделі вже не працюють. Загрози стають складнішими, а зловмисники дедалі частіше проникають у мережу зсередини — використовуючи соціальну інженерію, скомпрометовані облікові записи чи ненадійні пристрої.
 
Що дійсно працює — це підхід Zero Trust, коли кожен запит перевіряється незалежно від джерела.
 
У поєднанні з Cisco Identity Services Engine (ISE) ви отримуєте дієву систему контролю доступу — гнучку, масштабовану та адаптовану до сучасних загроз.
 
Дізнайтеся більше на відкритому вебінарі від компанії IT Specialist — зареєструйтесь вже сьогодні, щоб діяти на випередження перейдіть за посиланням на сайт компанії
 
Цей вебінар — для тих, хто хоче діяти на випередження. Ми покажемо, як побудувати ефективну систему контролю доступу, не ускладнюючи інфраструктуру.
 
Zero Trust та Cisco ISE у дії: чим вас здивує вебінар від IT Specialist
 
29 квітня о 15:00 компанія IT Specialist запрошує на безкоштовний вебінар
 «Безпечний контроль доступу в корпоративній мережі: Cisco ISE + Zero Trust».
 
Під час події досвідчений інженер з кіберзахисту Олексій Бутич розповість, як реалізувати сучасний контроль доступу в корпоративній інфраструктурі за допомогою моделі Zero Trust та рішення Cisco ISE.
 
Олексій — експерт, який знає, як впровадити Zero Trust на практиці.
Понад 10 років він допомагає українським компаніям захищати мережі: налаштовує складні інфраструктури та впроваджує політики доступу в державному та приватному секторах.
Його досвід — це реальні кейси, робота з ризиками та впровадження дієвих рішень.
 
Кому буде корисно
 
Вебінар призначений для IT-менеджерів, C-level-фахівців, керівників напрямів кібербезпеки та системних інженерів.
 У межах події ви дізнаєтесь:
    • чому класичні моделі безпеки поступаються Zero Trust;
    • які інструменти надає Cisco Identity Services Engine (ISE);
    • як Cisco ISE інтегрується з іншими компонентами корпоративної інфраструктури;
    • як виглядають сучасні найкращі практики контролю доступу на реальних прикладах.
 
Інформацію подано простою мовою з технічним зануренням — без води і надмірної теорії.
 
Конкретика замість теорії: що ви заберете з собою
 
Під час вебінару учасники отримають практичні знання, які можна застосувати у своїй компанії:
    • Чітке розуміння архітектури Zero Trust та її реалізації за допомогою Cisco ISE.
    • Алгоритм налаштування політик доступу для користувачів і пристроїв.
    • Типові помилки при впровадженні та як їх уникнути.
    • Приклади використання Cisco ISE у гібридних і хмарних мережах.
    • Відповіді на запитання наживо від фахівця з багаторічним досвідом.
 
Навіть одна правильна ідея з цієї години може значно зменшити вразливість вашої мережі.
 
Хто стоїть за подією: кілька фактів про IT Specialist
 
IT Specialist — український системний інтегратор із фокусом на кібербезпеку, мережеву інфраструктуру та хмарні рішення. За плечима компанії:
    • 100+ реалізованих проєктів у корпоративному та державному секторі;
    • 200+ сертифікованих спеціалістів;
    • партнерство з провідними вендорами (Cisco, Microsoft, Fortinet тощо);
    • експертиза повного циклу: від аудиту до підтримки впроваджених рішень.
 
Коли, де і як приєднатися
 
Вебінар відбудеться 29 квітня 2025 року — з 15:00 до 16:00 години. Формат — онлайн.
 
Зареєструватися на подію можна за посиланням на сайті IT Specialist
 
Забронюйте годину у своєму календарі — і зробіть важливий крок до надійного контролю доступу у вашій мережі.

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