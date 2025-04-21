Вебінар "Безпечний контроль доступу в корпоративній мережі завдяки Cisco ISE та підходу Zero Trust" - 29 квітня  

Контролювати доступ до мережі в часи наймасштабніших атак в історії України?
Дізнайтесь під час вебінару від експертів Cisco та IT Specialist.
Турбуємось про безпеку не після інциденту, а заздалегідь
Понад 60% кіберзламів відбуваються через слабкий контроль доступу.
І все починається з простого — фішингового листа, викраденого пароля або зараженого пристрою.
У 2025 році perimeter-based моделі вже не працюють. Загрози стають складнішими, а зловмисники дедалі частіше проникають у мережу зсередини — використовуючи соціальну інженерію, скомпрометовані облікові записи чи ненадійні пристрої.
Що дійсно працює — це підхід Zero Trust, коли кожен запит перевіряється незалежно від джерела.
У поєднанні з Cisco Identity Services Engine (ISE) ви отримуєте дієву систему контролю доступу — гнучку, масштабовану та адаптовану до сучасних загроз.
Цей вебінар — для тих, хто хоче діяти на випередження. Ми покажемо, як побудувати ефективну систему контролю доступу, не ускладнюючи інфраструктуру.
Zero Trust та Cisco ISE у дії: чим вас здивує вебінар від IT Specialist
29 квітня о 15:00 компанія IT Specialist запрошує на безкоштовний вебінар
«Безпечний контроль доступу в корпоративній мережі: Cisco ISE + Zero Trust».
Під час події досвідчений інженер з кіберзахисту Олексій Бутич розповість, як реалізувати сучасний контроль доступу в корпоративній інфраструктурі за допомогою моделі Zero Trust та рішення Cisco ISE.
Олексій — експерт, який знає, як впровадити Zero Trust на практиці.
Понад 10 років він допомагає українським компаніям захищати мережі: налаштовує складні інфраструктури та впроваджує політики доступу в державному та приватному секторах.
Його досвід — це реальні кейси, робота з ризиками та впровадження дієвих рішень.
Кому буде корисно
Вебінар призначений для IT-менеджерів, C-level-фахівців, керівників напрямів кібербезпеки та системних інженерів.
У межах події ви дізнаєтесь:
• чому класичні моделі безпеки поступаються Zero Trust;
• які інструменти надає Cisco Identity Services Engine (ISE);
• як Cisco ISE інтегрується з іншими компонентами корпоративної інфраструктури;
• як виглядають сучасні найкращі практики контролю доступу на реальних прикладах.
Інформацію подано простою мовою з технічним зануренням — без води і надмірної теорії.
Конкретика замість теорії: що ви заберете з собою
Під час вебінару учасники отримають практичні знання, які можна застосувати у своїй компанії:
• Чітке розуміння архітектури Zero Trust та її реалізації за допомогою Cisco ISE.
• Алгоритм налаштування політик доступу для користувачів і пристроїв.
• Типові помилки при впровадженні та як їх уникнути.
• Приклади використання Cisco ISE у гібридних і хмарних мережах.
• Відповіді на запитання наживо від фахівця з багаторічним досвідом.
Навіть одна правильна ідея з цієї години може значно зменшити вразливість вашої мережі.
Хто стоїть за подією: кілька фактів про IT Specialist
IT Specialist — український системний інтегратор із фокусом на кібербезпеку, мережеву інфраструктуру та хмарні рішення. За плечима компанії:
• 100+ реалізованих проєктів у корпоративному та державному секторі;
• 200+ сертифікованих спеціалістів;
• партнерство з провідними вендорами (Cisco, Microsoft, Fortinet тощо);
• експертиза повного циклу: від аудиту до підтримки впроваджених рішень.
Коли, де і як приєднатися
Вебінар відбудеться 29 квітня 2025 року — з 15:00 до 16:00 години. Формат — онлайн.
Забронюйте годину у своєму календарі — і зробіть важливий крок до надійного контролю доступу у вашій мережі.
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