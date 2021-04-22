Рост расходов на публичные облачные сервисы превысит 23%

22 апреля 2021 г., 13:47

Gartner прогнозирует увеличение общемировых расходов на публичные облачные услуги в 2021 г. до 332,3 млрд долл. Если прогноз подтвердится, то позитивная динамика в годовом сравнении достигнет весомых 23,1%.

Контейнеризация, периферийные вычисления и виртуализация становятся все более востребованными, что, в свою очередь, приводит к дополнительным инвестициям в облачные решения. В скором времени высокие дивиденды публичные облака получат от работы в связке с Интернетом вещей, 5G-решениями, искусственным интеллектом.

Вопреки макроэкономическим трудностям решения, связанные с предоставлением услуг с задействованием публичных облаков, переживают колоссальный рост. «Программное обеспечение как услуга (SaaS) продолжит формировать крупнейший рыночный сегмент — в 2021 г. его объем превысит 122,6 млрд долл. В то же время, лучшей динамикой роста отчитаются направления моделей «Инфраструктура как услуга» (IaaS, +38,6% «YoY») и «Рабочее место как услуга» (DaaS, +67,7% «YoY»).

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