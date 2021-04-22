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Dyson вложит 3,75 млрд долл. в разработку ПО, ИИ и робототехники

22 апреля 2021 г., 14:35
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Dyson вложит 3,75 млрд долл. в разработку ПО, ИИ и робототехники

Компания Dyson продолжает активно инвестировать в программное обеспечение, передовую робототехнику, возможности искусственного интеллекта, а также новые направления. Сообщается о намерении вложить в это 2,75 млрд фунтов стерлингов.

В штаб-квартире Dyson в Сингапуре будет создано 250 дополнительных мест для инженеров. Команда по разработке электроники и программного обеспечения станет больше в два раза и переедет в новое здание St James Power Station. При этом существующий центр Science Park 1 в Сингапуре сохранится.

Что касается инновационных кампусов Dyson в Малмсбери и Халлавингтоне в Великобритании, их тоже ждет расширение. Здесь будут работать 200 новых научных сотрудников.

Dyson вложит 3,75 млрд долл. в разработку ПО, ИИ и робототехники


Dyson наймет специалистов в фундаментальных научных, математических и инженерных областях, включающих хранение энергии, искусственный интеллект, машинное обучение, материаловедение, исследование высокоскоростных цифровых двигателей и сенсорных технологий. Кроме сторонних специалистов, компания наймет первых выпускников института Dyson. Они присоединятся к команде в сентябре этого года после окончания своего четырехлетнего обучения.

«Мы расширяем научно-исследовательские и инженерные команды для того, чтобы добиться увеличения эффективности наших устройств. В своей работе мы опираемся на современные технологии, изучаем робототехнику и передовые способы накопления энергии. Новые специалисты присоединятся к очень большой команде – начиная от студентов института Dyson до мировых экспертов в своих областях. Наши научно-исследовательские команды включают разработчиков со всего мира - Великобритания, Сингапур, Филиппины, Малайзия, США», отметил основатель и главный инженер компании Джеймс Дайсон.

Dyson вложит 3,75 млрд долл. в разработку ПО, ИИ и робототехники

Штаб-квартира Dyson в Сингапуре

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