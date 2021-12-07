Рост глобального рынка графических карт превысил 25%

7 декабря 2021 г., 14:15

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По оценкам Jon Peddie Research, в третьей четверти 2021 г. на мировой рынок поставлено 12,7 млн графических карт (AIB). В годовом сопоставлении результат улучшен на 25,7%. Для сравнения, рынок настольных CPU за аналогичный период вырос на 16,6%. Относительно предыдущего квартала, по итогам которого отгружено 11,47 млн видеокарт, также отмечена существенная (+10,9%) позитивная динамика. В денежном выражении объем рынка превысил 13,7 млрд долл., что говорит о росте двузначного порядка по измерителю «YoY».

Доминирующее положение на рынке сохраняет Nvidia, однако подконтрольная лидеру доля за квартал сократилась с 80 до 78,2%. Тем не менее, поставки увеличились на 9,3% и 27,1% по измерителям «QoQ» и «YoY» соответственно. AMD, напротив, увеличила долю рынка на 1% — поставки графических карт компании выросли на 17,7% «QoQ» и 20,8% «YoY».

Рекордный объем поставок графических карт — 116 млн шт. — был зафиксирован в 1998 г. В прошлом году рынок освоил 42 млн карт, а за три первых квартала 2021 г. уже отгружено 37 млн AIB.

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