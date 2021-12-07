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Intel планирует обособить Mobileye и вывести на биржу

7 декабря 2021 г., 13:29

Intel планирует обособить Mobileye и вывести на биржу

Компания Intel официально объявила о планах к середине 2022 года выделить свое подразделение по производству решений для беспилотных автомобилей Mobileye в отдельное предприятие и провести его IPO.

Как собщает The Wall Street Journal, состав обособленного предприятия также войдёт разработчик маршрутов передвижения по городу Moovit, который Intel купила в прошлом году, а также направление по разработке лидаров и радаров. Ожидается, что капитализация Mobileye после выхода на биржу превысит 50 млрд долл.

При этом контрольный пакет акций Mobileye останется у Intel, а руководить компанией продолжит Амнон Шашуа (Amnon Shashua), один из ее основателей.

«Мы с Амноном определили, что IPO предоставляет наилучшую возможность использовать достижения Mobileye в области инноваций и раскрыть ценность для акционеров», - говорится в заявлении генерального директора Intel Пэта Гелсингера (Pat Gelsinger).

В 2017 году Intel приобрела Mobileye за 15,3 млрд долл., обострив таким образом конкуренцию с  Nvidia и Qualcomm в области автопилотных.

Mobileye, основанная в Израиле в 1999 году, поставляет продвинутые системы помощи водителю (ADAS).

Intel планирует обособить Mobileye и вывести на биржу

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