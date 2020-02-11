Робособака Boston Dynamics начнет патрулирование нефтяной вышки в Норвегии

11 февраля 2020 г., 17:10

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Как сообщает Bloomberg, разработанный Boston Dynamics робот будет принят на работу норвежской нефтегазодобывающеей компанией Aker BP. Он начнет патрулирование месторождения Скарв в Норвежском море уже в этом году.

Это пилотный проект и компания надеется проверить способность проводить инспекции, обнаруживать утечки нефти и собирать данные. Как сообщили представители Aker BP, которая стремится стать лидером в области цифровизации нефтяной промышленности, принятое решение должно позволить сделать операции в непростых условиях добычи углеводородов более безопасными и более эффективными.

Aker BP проведет пилотные работы совместно с Cognite AS, софтверной фирмой, которое контролируется самой норвежской нефтяной компанией.

«Роботы не устают, у них больше возможностей для адаптации и сбора данных», - заявил в интервью Кйетель Дигре (Kjetel Digre), старший вице-президент Aker BP по операциям.

Spot, первый робот, получивший собственный номер сотрудника в норвежской нефтяной компании Aker BP ASA. Генеральный директор компании Карл Джонни Херсвик (Karl Johnny Hersvik) отметил, что он «почти уверен», что Spot не будет последним роботом, получившим номер сотрудника.

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