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Найбільша професійна конференція з інформаційної безпеки - CISO DX DAY 2020 - вже за тиждень - 20 лютого.
Програма конференції створена CISO для CISO - поговоримо про майбутнє корпоративної кібер-безпеки, доцільність аутсорсингу функцій ІБ, якісне лідерство в ІБ, ефективність SOCів, DevSecOps в контексті власної та замовної розробки, SD-WAN та неочевидні ризики, кібернавчання та переосмислення ролі CISO.
Сучасні методи ІБ поверх легаси-інфраструктур. Як, не витрачаючи мільйони, забезпечити захист АСУ ТП в критичної та архаїчної інфраструктурі, яка майже повністю залежить від автоматики? Як подружити вимоги compliance з реаліями свого підприємства? Як західні CISO вирішують питання боротьби з обмеженнями, коли справа доходить до імплементації правил і політик управління ризиками? Ці та інші інсайти про те, як вимоги до безпеки поєднуються з обмеженнями реального світу, від Євгена Пілянкевича, CTO Cossack Labs - keynote-спікера CISO DX DAY 2020.
"Чотири обличчя CISO" (The 4 faces of the CISO) - саме так колись з легкої руки Deloitte був сформульований виклик для менеджерів інформаційної безпеки. Для України актуально як ніколи! Тож, цю тему ми збираємося публічно обговорити з Сергієм Луговським (Банк Восток) - людиною, яка завдяки досвіду побудови ІБ в досить жорстких умовах, стала майже універсальним солдатом і має свою думку з будь-якого питання, що належить до ІБ.
Управління ризиками інформаційної безпеки - ця доповідь від лідера ISACA Kyiv Chapter Анастасiя Конопльова, дасть відповідь на питання: Що відбувається з безпекою, коли бізнес працює в умовах невизначеності? Що допоможе визначити пріоритети для інвестицій в ІБ? Коли інвестиції в ІБ не мають шанса?
Серед ключових спікерів - Cергій Демедюк, заступник секретаря РНБО, заступник керівника Національного координаційного центру кібербезпеки.
“Кіберстійкість інфраструктури держави складається з стійкості кожного елемента системи. Ви не будете ціллю, але можете стати лазівкою для проникнення. Сергій говоритиме про те, що планує робити держава для підвищення кіберстійкості своєї інфраструктури і як це вплине на підприємства. Чим держава буде допомагати бізнесу і на що чекає у відповідь. Вичерпні професійні відповіді на важливі питання”
Також серед спікерів Віталій Балашов, інженер систем інформаційної безпеки і цифрової криміналістики компанії EPAM., екс-керівник лабораторії цифрової криміналістики в Харківському НДІ судових експертиз, національний експерт ОБСЄ в області цифрової криміналістики.
Та багато інших цікавих докладів.
Програма CISO DX DAY:
Цілий день суто про інформаційну безпеку - доклади, інтерв'ю, дискусії, спілкування з колегами!
Тож, якщо ти відповідаєш за кібербезпеку в компанії - не зволікай і реєструйся на аторитетну професійну конференцію CISO DX DAY 2020!
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