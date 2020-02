11 февраля 2020 г., 21:03

Найбільша професійна конференція з інформаційної безпеки - CISO DX DAY 2020 - вже за тиждень - 20 лютого.

Програма конференції створена CISO для CISO - поговоримо про майбутнє корпоративної кібер-безпеки, доцільність аутсорсингу функцій ІБ, якісне лідерство в ІБ, ефективність SOCів, DevSecOps в контексті власної та замовної розробки, SD-WAN та неочевидні ризики, кібернавчання та переосмислення ролі CISO.

Сучасні методи ІБ поверх легаси-інфраструктур. Як, не витрачаючи мільйони, забезпечити захист АСУ ТП в критичної та архаїчної інфраструктурі, яка майже повністю залежить від автоматики? Як подружити вимоги compliance з реаліями свого підприємства? Як західні CISO вирішують питання боротьби з обмеженнями, коли справа доходить до імплементації правил і політик управління ризиками? Ці та інші інсайти про те, як вимоги до безпеки поєднуються з обмеженнями реального світу, від Євгена Пілянкевича, CTO Cossack Labs - keynote-спікера CISO DX DAY 2020.

"Чотири обличчя CISO" (The 4 faces of the CISO) - саме так колись з легкої руки Deloitte був сформульований виклик для менеджерів інформаційної безпеки. Для України актуально як ніколи! Тож, цю тему ми збираємося публічно обговорити з Сергієм Луговським (Банк Восток) - людиною, яка завдяки досвіду побудови ІБ в досить жорстких умовах, стала майже універсальним солдатом і має свою думку з будь-якого питання, що належить до ІБ.

Управління ризиками інформаційної безпеки - ця доповідь від лідера ISACA Kyiv Chapter Анастасiя Конопльова, дасть відповідь на питання: Що відбувається з безпекою, коли бізнес працює в умовах невизначеності? Що допоможе визначити пріоритети для інвестицій в ІБ? Коли інвестиції в ІБ не мають шанса?

Серед ключових спікерів - Cергій Демедюк, заступник секретаря РНБО, заступник керівника Національного координаційного центру кібербезпеки.

“Кіберстійкість інфраструктури держави складається з стійкості кожного елемента системи. Ви не будете ціллю, але можете стати лазівкою для проникнення. Сергій говоритиме про те, що планує робити держава для підвищення кіберстійкості своєї інфраструктури і як це вплине на підприємства. Чим держава буде допомагати бізнесу і на що чекає у відповідь. Вичерпні професійні відповіді на важливі питання”

Також серед спікерів Віталій Балашов, інженер систем інформаційної безпеки і цифрової криміналістики компанії EPAM., екс-керівник лабораторії цифрової криміналістики в Харківському НДІ судових експертиз, національний експерт ОБСЄ в області цифрової криміналістики.

Та багато інших цікавих докладів.

9:00 Привітання Володимир Поздняков, CEO, DX Agent 9:05 Keynote: Майбутнє кібербезпеки 2020+: від рішень та стратегій до корпоративної культури та філософії Гера Дорфман, VP, Network Security Products, Check Point 9:30 Сучасні методи ІБ поверх легаси-інфраструктур: як вимоги до безпеки поєднуються з обмеженнями реального світу Євген Пілянкевич, CTO, Cossack Labs 9:55 Трансформація ІБ: як далеко ви готові йти? Марiс Сперга, Директор з розвитку бізнесу ЦОД та ІБ, Tet 10:20 Кібербезпека України: держава для бізнесу, або навпаки? Сергій Демедюк, заступник секретаря РНБО України 10:45 Перерва. Networking & One-2-One Meeting 11:15 Ефективні та не дуже стратегії управління ризиками ІБ в українському контексті Анастасiя Конопльова, Leader ISACA Kyiv Chapter 11:45 Безпечний SD-WAN. Перехід до цифрових технологій програмно-визначених мереж Максим Порицький, системний інженер, Fortinet 12:10 Підвищення операційної ефективності кіберзахисту через впровадження SOC Олег Матата, CISO, Галнафтогаз & Дмитро Петращук, Директор з напрямку кібербезпеки, IT Specialist 12:35 Дискусія. ІБ vs Бізнес. Дозволяти або забороняти? Гнучкість або суворі правила? Модератор: Євген Гулак. Учасники: Андрій Чігаркин, В'ячеслав Нехороших 13:10 Перерва. Networking & One-2-One Meeting 13:55 Правила хорошого СISO з Оленою Кузьміною Публічне интерв'ю. Олена Кузьміна, CISO, Credit Agricole Ukraine 14:20 Публікація основного веб-додатку компанії в Інтернет без страху і сорому за його роботу. Досвід реальних проектів Євген Таран, Technical Unit Manager, Bakotech 14:45 Безпечний DevOps: поради експерта Віталій Балашов, Експерт з кібербезпеки, EPAM Ukraine 15:15 Дискусія. Аутсорсинг функцій ІБ - невиправданий ризик або новий стандарт? Модератор: Костянтин Корсун 15:50 Перерва. Networking & One-2-One Meeting 16:20 Правила хорошого CISO з Сергієм Луговським Публічне интерв'ю, Сергій Луговський, Банк Восток 16:50 Big Data в рішеннях з кібербезпеки: Чому з Advanced Analytics все набагато простіше Юрій Гатупов, Директор, IIT Distribution 17:15 Ознаки компрометації. Checklist фахівця з антивірусного захисту Олександр Иллюша, керівник служби технічної підтримки в Україні, Eset 17:40 Звіт з секретного тесту-практикуму за участю етичних хакерів Олександр Галущенко, провiдний разробник систем, ІT Лабораторiя & Андрiй Перевезiй, незалежний експерт і аудитор систем ІБ 18:05 Розіграш призів. Закриття конференції

Цілий день суто про інформаційну безпеку - доклади, інтерв'ю, дискусії, спілкування з колегами!

Тож, якщо ти відповідаєш за кібербезпеку в компанії - не зволікай і реєструйся на аторитетну професійну конференцію CISO DX DAY 2020!

