SpaceX збільшила за рік кількість запусків майже на третину

26 декабря 2024 г., 13:15

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Видання DigitalTrends звернуло увагу на те, що SpaceX встановила новий рекорд по кількості запусків носіїв за рік - 129 ракет Falcon 9, дві Falcon Heavy та три Starship. І ще до кінця 2024 року заплановано три місії Falcon 9. Тобто загалом на цей рік заплановано 137 запусків, тоді як торік показник складав 98.

Також зазначається, що більшість ракет стартували з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді, а деякі місії - з Ванденберзької бази космічних сил у Каліфорнії. Всі три польоти Starship проводилися з космодрому Starbase у Бока-Чіка, штат Техас.

Польоти ракети Falcon в основному включали розгортання супутників для Starlink. Але також було здійснено понад 20 запусків для низки комерційних клієнтів, порівняно з 12 у 2023 році. Тим часом кількість запусків, пов'язаних з державними контрактами, зросла до 18 за рік.

Компанія також провела кілька місій, які дозволяють знизити витрати, обслуговуючи кількох клієнтів одночасно. Одна з цих місій включала понад 100 корисних вантажів.

SpaceX розгортала не лише супутники, але й відправила на космічну станцію екіпажі Crew-8 і Crew-9, а також екіпаж місії Axiom-3, що фінансується з приватних джерел. Крім того, SpaceX використала Falcon 9 для запуску приватної місії Polaris Dawn, яка відправила екіпаж у найвіддаленішу точку від Землі з часів місій Apollo п'ять десятиліть тому, а також здійснила перший комерційний вихід у відкритий космос.

Як завжди, SpaceX повернула більшість своїх ракет-носіїв першого ступеня Falcon 9 невдовзі після того, як вони вивели на орбіту корисне навантаження - або астронавтів. Цього року лише одна посадка ракети-носія Falcon 9 закінчилася невдачею. Це сталося в серпні, коли ракета-носій загорілася під час приземлення, а потім перекинулася.

SpaceX фактично трохи не дотягнула до свого початкового прогнозу запуску на 2024 рік через затримки, спричинені низкою погодних і технічних проблем.

У 2025 році SpaceX планує обслужити більше клієнтів, ніж будь-коли. Компанія також планує активізувати випробування своєї потужної ракети Starship, запланувавши 25 запусків протягом наступних 12 місяців.

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