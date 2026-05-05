Річний обсяг продажу світового хмарного ринку перевищив пів трильйона доларів

5 мая 2026 г., 15:35

Згідно з новими даними Synergy Research Group, у першому кварталі 2026 року корпоративні витрати на послуги хмарної інфраструктури зросли на понад 35 млрд дол. порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши позначки 129 млрд дол. Таким чином, ринок вийшов на показник річної виручки у понад пів трильйона доларів. Темпи зростання ринку збільшуються дев'ятий квартал поспіль і наразі становлять 35%, що є найвищим показником з кінця 2021 року. Головним каталізатором таких змін залишається сфера GenAI, яка продовжує трансформувати динаміку ринку та стимулювати попит на обчислювальні потужності.

Серед найбільших постачальників лідерство втримує Amazon з часткою ринку 28%, хоча Microsoft та Google демонструють суттєво вищі темпи зростання, займаючи 21% та 14% світового ринку відповідно. У сегменті публічних хмарних послуг (IaaS та PaaS), який зріс на 38% за квартал, домінування «великої трійки» є ще помітнішим — вони контролюють 67% ринку. Водночас на ринку з’являються нові гравці, так звані neocloud-компанії, серед яких найвищі темпи зростання показують CoreWeave, OpenAI, Oracle, Crusoe, Nebius, Anthropic та ByteDance. П'ять таких компаній вже увійшли до тридцятки найбільших хмарних провайдерів світу.

Географічно американський ринок залишається найбільшим у світі, продемонструвавши зростання на 37% у першому кварталі. В азійському регіоні найвищі темпи зростання зафіксовані в Індії, Індонезії, Тайвані, Таїланді та Малайзії. У Європі лідерами за обсягами залишаються Великобританія та Німеччина, проте найбільш динамічно ринок розвивається в Ірландії, Норвегії та Польщі. Загалом за останні десять років ринок хмарних послуг зріс у п'ятнадцять разів, що підкреслює фундаментальний вплив хмарних обчислень та АІ на сучасний IT-ландшафт.

Головний аналітик Synergy Research Group Джон Дінсдейл (John Dinsdale) зазначає, що neocloud-провайдери вже займають 5% загального ринку та значно більшу частку в сегментах, орієнтованих на АІ. Прогнози вказують на збереження сильних темпів зростання в найближчі роки, оскільки АІ продовжує відкривати нові сценарії використання технологій та збільшувати доходи провайдерів. Сукупна виручка за останні дванадцять місяців вже досягла 455 млрд дол., а триваючі інвестиції гіперскейлерів у інфраструктуру центрів обробки даних лише підкріплюють ці очікування.

Вихід хмарного ринку на темпи виручки у пів трильйона доларів на рік свідчить про те, що АІ перестав бути лише експериментальною технологією і став головним драйвером корпоративних капітальних витрат. Найважливішим трендом першого кварталу 2026 року є дедалі вища концентрація ринку в руках трьох американських гігантів, попри агресивне зростання спеціалізованих neocloud-провайдерів. Це створює ситуацію, де доступ до передових АІ-моделей стає фактично невіддільним від доступу до хмарної інфраструктури конкретного вендора.

Стратегічним ризиком для галузі залишається залежність від енергетичної інфраструктури та доступності графічних процесорів, що може стати критичним бар'єром для подальшого зростання на рівні 35%. Поява neocloud-компаній у топ-30 світових лідерів вказує на формування нішевого, але надзвичайно прибуткового ринку GPU-as-a-Service, де швидкість розгортання та специфічні конфігурації заліза важать більше за комплексність екосистеми. У довгостроковій перспективі це може змусити традиційних гіперскейлерів переглянути свою цінову політику для втримання найбільш інноваційних AI-стартапів.

