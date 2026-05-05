ASUS MQ16FC - портативний 16-дюймовий OLED-монітор із професійною передачею кольору

Компанія ASUS розширила свою лінійку портативних рішень, представивши монітор MQ16FC. Новинка отримала 16-дюймову OLED-панель зі співвідношенням сторін 16:10, що орієнтована на професіоналів, які потребують мобільності без компромісів щодо якості зображення.



Завдяки роздільній здатності WUXGA (1920x1200) та тонким рамкам, що забезпечують 89% площі екрана до корпусу, монітор пропонує розширений робочий простір. Використання OLED-матриці дозволило досягти колірного охоплення 95% DCI-P3, що гарантує надзвичайну точність відтворення кольорів, й глибокого чорного кольору та високої суб'єктивної яскравості.



Заявлений відгук - 1 мс, що усуває розмиття в динамічних сценах.



Однією з ключових особливостей MQ16FC є підтримка технології Power Pass Through. Монітор може не лише живитися від ноутбука, а й працювати як транзитний зарядний пристрій, передаючи енергію підключеному лептопу.



Завдяки ПЗ DisplayWidget Center пристрій підтримує функцію Auto Rotate: вбудовані датчики автоматично визначають положення монітора та перемикають інтерфейс між ландшафтною та портретною орієнтаціями.



Монітор пройшов сертифікацію TÜV Rheinland. Технології Flicker-free (усунення мерехтіння) та Low Blue Light (фільтрація синього світла) значно знижують навантаження на очі під час тривалої роботи. Також ASUS підкреслює екологічність продукту - пакування та матеріали мають сертифікат FSC Mix.



Для підключення передбачено два повнофункціональні порти USB-C (з підтримкою передачі відеосигналу та живлення) та порт mini-HDMI.



У комплект постачання входить складана підставка-трипод для зручного розміщення на будь-якій поверхні. Новинка стане доповненням для мобільних дизайнерів, програмістів та бізнес-користувачів, які працюють у дорозі.

