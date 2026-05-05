Western Digital звітує про зростання квартальної виручки на 45% до 3,34 млрд дол.

5 мая 2026 г., 11:45

Корпорація Western Digital (WDC) оголосила фінансові результати за третій квартал 2026 фіскального року, продемонструвавши стрімку позитивну динаміку в усіх ринкових сегментах.

Виручка компанії склала 3,34 млрд дол., що на 45% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Валова маржа за GAAP досягла вражаючих 50,2%, а за Non-GAAP показником склала 50,5%. Як повідомляє видання Nomad76, такі результати стали наслідком ефективного впровадження інновацій та розширення клієнтської бази. Генеральний директор компанії Ірвінг Тан (Irving Tan) підкреслив, що практично будь-яке навантаження АІ - від навчання моделей до фізичного АІ - створює величезні обсяги даних, які потребують надійного та економічно вигідного зберігання на жорстких дисках.

Фінансові показники кварталу відображають суттєве зміцнення стабільності бізнесу. Прибуток на одну розбавлену акцію (EPS) за Non-GAAP склав 2,72 дол. Операційний грошовий потік досяг 1,12 млрд дол., а вільний грошовий потік склав 978 млн дол. На фоні впевненості у довгостроковій стійкості бізнесу керівництво Western Digital оголосило про збільшення квартальних дивідендів на 20%, що тепер становить 0,15 дол. на одну звичайну акцію. Крім того, компанія продовжує роботу над зміцненням балансу, спрямовуючи вільні кошти на забезпечення доходів акціонерів.

Прогнози на наступний звітний період залишаються оптимістичними. У четвертому фіскальному кварталі 2026 року компанія очікує виручку в діапазоні від 3,65 млрд дол. (у середній точці прогнозу), що означатиме зростання на 36–44% у річному обчисленні. Фінансовий директор Кріс Сеннесаель (Kris Sennesael) зазначив, що валова маржа за Non-GAAP у наступному кварталі очікується на рівні 51–52%, а прибуток на акцію за Non-GAAP прогнозується на рівні 3,25 дол. Такі очікування базуються на високій видимості замовлень та дисциплінованому виконанні стратегічних планів.

Western Digital продовжує нарощувати темпи впровадження нових технологій зберігання даних, орієнтуючись на потреби дата-центрів та корпоративних клієнтів. Компанія бачить чіткі драйвери попиту в розвитку генеративних технологій та агентського АІ, що потребують постійного та масштабованого зберігання даних. Поєднання технологічного лідерства та операційної ефективності дозволяє корпорації розширювати свою присутність на ринку, незважаючи на загальну волатильність у секторі напівпровідників та електроніки.

Фантастичне зростання Western Digital свідчить про те, що ринок накопичувачів став неочевидним, але критично важливим бенефіціаром АІ-трансформації. У той час як увага інвесторів часто зосереджена на виробниках обчислювальних чипів, компанія доводить, що інфраструктура зберігання є фундаментом, без якого функціонування сучасних моделей неможливе.

