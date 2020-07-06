Мировой рынок аккумуляторов для смартфонов достиг 1,5 млрд. долл. в I квартале

6 июля 2020 г., 15:45

Согласно оценкам Strategy Analytics, мировой рынок аккумуляторных батарей для смартфонов в первом квартале вырос на 5% относительно аналогичного периода 2019 г. и достиг 1,5 млрд. долл.

Лидерство на рынке сохранила принадлежащая TDK компания Amperex Technology, с долей 36,5%. За ней следуют LG Chem и Samsung SDI. Выручка этой тройки составила 82% общего объема.

«На рынке аккумуляторов для смартфонов наблюдается рост выручки благодаря росту емкостей и кастомизированным литий-полимерным (Li-Po) элементам», – говорит Джеффри Мэтьюз, аналитик Strategy Analytics.

Однако, по мнению аналитиков, на годовых продажах аккумуляторов для смартфонов скажутся перебои в производстве и сбыте смартфонов в связи с пандемией COVID-19. Увеличить прибыль ОЕМ-поставщикам позволят поставки батарей для флагманский моделей.

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