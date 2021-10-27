Рекомендации сервиса Grammarly будут интегрированы в мобильную клавиатуру Samsung

27 октября 2021 г., 15:25

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Компания Grammarly, которая разрабатывает онлайн-сервис для помощи в написании текстов на английском языке, анонсировала стратегическое партнерство с Samsung Mobile. Подсказки Grammarly будут интегрированы в клавиатуру Samsung без необходимости установки отдельного приложения. Они будут появляться в поле над клавиатурой, помогая оставаться сфокусированным на процессе создания текста и быстро применять изменения.

Эффективная коммуникация – неотъемлемая часть цифрового мира. Тем не менее, быстро создавая текст на мобильном устройстве, иногда бывает сложно убедиться, что выбрал правильный тон сообщения и передал свою мысль понятно для получателя.

Grammarly для Samsung Mobile войдет в обновленную версию One UI 4.0, которую выпустят в ноябре, и сначала станет доступным для мобильных устройств Samsung серии S21. В последующие месяцы список устройств будет расширяться.

Пользователи мобильных устройств Samsung получат доступ к базовым рекомендациям бесплатной версии Grammarly. Советы платной версии помогают улучшить не только грамматику и орфографию, но и четкость, лаконичность, увлекательность, тон текста и другие его аспекты.

Продолжая недавний запуск платформы Grammarly for Developers, партнерство с Samsung станет следующим шагом компании на пути к расширению охвата сервиса – чтобы поддерживать пользователей везде, где они могут общаться на английском языке.

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