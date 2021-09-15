Grammarly відкрила доступ до API свого сервісу та презентувала платформу для розробників

15 сентября 2021 г., 15:55

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Компанія Grammarly, яка розробляє сервіс на основі штучного інтелекту для допомоги у написанні текстів англійською мовою, повідомила про запуск платформи Grammarly for Developers (beta). Відтепер за допомогою Grammarly Text Editor SDK (SDK — software development kit, набір засобів розробки та документації) розробники зможуть отримати доступ до API Grammarly за попередньою заявкою. А це дозволить їм:

Швидко та просто інтегрувати поради щодо покращення текстів англійською до свого продукту.

Text Editor SDK сумісний з будь-яким вебдодатком, який працює в браузері, та з десктопними додатками на основі Chromium. Він підтримує обмін даними між текстовим полем додатка та хмарними сервісами Grammarly і керує усіма компонентами інтерфейсу, серед яких: рендеринг підкреслень та карток із порадами, трансформація тексту, активація персональних словників тощо.

Пропонувати користувачам рекомендації від Grammarly безпосередньо у текстових полях свого додатка.

Рекомендації щодо покращення текстів у реальному часі все більше стають стандартними очікуваннями користувачів будь-якого додатка. Text Editor SDK працює на базі сервісу Grammarly і допомагає покращити чотири аспекти текстів: правильність (граматика, орфографія, пунктуація та інші механіки письма), чіткість (стислість та зрозумілість), захопливість (словниковий запас та його розмаїття) і тон (формальність, ввічливість, упевненість).

Бути впевненим у провідних практиках захисту користувацьких даних.

Grammarly дотримується високих стандартів безпеки та захисту даних користувачів, які підтверджені незалежною атестацією, звітами SOC 2 (Type 2) та SOC 3, ISO-сертифікатами та відповідністю вимогам актів HIPAA.

Зараз Grammarly допомагає створювати ефективні тексти англійською мовою на сайтах і в додатках (зокрема Google Документи, Microsoft Word, мобільні клавіатури для iOS і Android та ін.), загальна кількість яких понад 500 тисяч. Лише за 2020 рік Grammarly надала користувачам зі всього світу 1,2 трильйона рекомендацій щодо покращення текстів.

Відкриття доступу до API Grammarly дасть компанії змогу підтримувати ще більше клієнтів саме там, де відбувається їхнє спілкування англійською мовою, а також створювати додаткову цінність для інших сервісів та додатків.

До Text Editor SDK також входять інструкції для розробників та API документація. Подати заявку на отримання доступу до Grammarly Text Editor SDK у беті можна на сторінці платформи Grammarly for Developers.

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