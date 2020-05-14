Grammarly инвестировала в стартап в области преодоления несогласованности цифровой документации

14 мая 2020 г., 14:25

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Компания Grammarly, которая разрабатывает онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке, объявляет о своей первой инвестиции – в основанный в Сиэтле стартап Docugami. Инвестиция осуществлена в рамках этапа начального финансирования компании.

Главной целью Docugami является применение технологий ИИ для преодоления несогласованности среди цифровой документации. Эта цель дополняет стратегическое видение Grammarly – создать комплексный коммуникационный ассистент, который будет улучшать профессиональную и личную коммуникацию.

Компания Docugami, под руководством опытной команды, использует целый ряд технологий ИИ для помощи организациям любого размера в создании наиболее важных деловых документов с большей точностью и эффективностью. Инструменты Docugami помогают достигать большей продуктивности, повышать уровень соответствия регуляторным стандартам благодаря прозрачности и структурированности в документах, и, как следствие, получить доступ к качественной аналитической информации. Технология, которую предлагает Docugami, понимает уникальную структуру документов и органично интегрируется в текущие бизнес-процессы.

Напомним, компания Grammarly была основана в 2009 г. в Украине. На сегодня ее офисы находятся в Киеве, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Ванкувере.

Docugami основана в 2018 г. Компания привлекла 10 млн долл. инвестиций в рамках стартового этапа финансирования. Раунд сбора первоначальных инвестиций был проведен под руководством венчурной компании SignalFire, которая привлекла также других инвесторов, среди которых и Grammarly.

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