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Hisense анонсировала первый в мире лазерный сворачивающийся телевизор

27 октября 2021 г., 14:35
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Hisense анонсировала первый в мире лазерный сворачивающийся телевизор

Компания Hisense представила телевизор со сворачивающимся экраном — Hisense Rollable Screen Laser TV, который имеет дисплей с диагональю 77 дюймов и использует разработанную самой компанией полноцветную лазерную технологию. В модели поддерживается разрешение 4К с технологией HDR. Для нее заявлен охват 107% цветового пространства BT.2020. Ее пиковая яркость составляет 350 кд/м2, а толщина дисплея составляет 1,6 мм.

Экран модели не имеет рамок по бокам, только верхний фрагмент рамки и более массивный фрагмент снизу.

В новинке используется процессор Transvision и устновлены динамики Harman Kardon. По данным самого производителя, в развернутом положении телевизор обеспечит впечатления, сопоставимые с теми, что возникают при посещении кинотеатра, а в свернутом — работает «как оперный театр».

Заявлено, что экран достаточно гибкий для сворачивания в трубку и при этом вполне жесткий для формирования устойчивой плоской поверхности в развернутом состоянии. Аудиосистема, настроенная командой специалистов Harmon Cardon Golden Ear, поддерживает звуковые эффекты Dolby с двойным DTS-декодированием.

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