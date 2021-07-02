Red Hat OpenShift 4.8 расширит спектр рабочих нагрузок для гибридного облака

2 июля 2021 г., 12:43

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Red Hat объявила о выпуске Red Hat OpenShift 4.8.



Как отмечается, новая версия ведущей отраслевой Kubernetes-платформы корпоративного класса предложит мощную основу для разработки и эксплуатации разнообразных рабочих нагрузок в гибридном облаке. Решение поможет организациям ускорить создание современных облачных приложений без отказа от имеющихся ИТ-систем, в которые были вложены значительные инвестиции.



По мере роста организации меняются и ее потребности, а вместе с ними и ландшафт приложений. Поэтому облачные платформы на основе Kubernetes должны охватывать не только все составляющие гибридной инфраструктуры открытого облака, но и всё разнообразие нагрузок и приложений, работающих в таких средах. Недавний опрос, проведенный компанией Pulse при поддержке Red Hat, подтверждает этот тезис и указывает на рост использования приложений на платформах Kubernetes. Ответы респондентов позволяют говорить о широком разнообразии контейнерных и Kubernetes-нагрузок, включая следующие типы задач: базы данных и системы кэширования данных, системы сбора, подготовки и аналитической обработки данных, журналирование и мониторинг, сервера приложений и веб, системы искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML), заказные приложения на основе Java и Microsoft .NET.



Поскольку новые цели заказчиков продолжают создавать пространство для инноваций на рынке, Red Hat OpenShift 4.8 предоставляет организациям общую основу для более последовательной разработки, развертывания и запуска гибридного набора приложений и услуг.



Red Hat OpenShift 4.8, в основе которого лежит Kubernetes 1.21 и runtime-интерфейс CRI-O 1.21, упрощает работу разработчиков, а также расширяет спектр рабочих нагрузок и сценариев использования гибридного облака. Список новшеств и улучшений OpenShift 4.8 включает в себя следующие возможности и функции:



Поддержка двойного стека IPv6/IPv4 и одинарного стека IPv6 обеспечивает интероперабельность и связь приложений в средах, где наряду с IPv4 применяется IPv6, например, в Cloud-Native Network Functions на сетях телеком-операторов, а также в госучреждениях, где в обязательном порядке требуется поддержка IPv6. Кроме того, это помогает обеспечить дополнительную безопасность приложений, включая соответствие регулятивным требованиям.



OpenShift Pipelines теперь позволяет пользователям декларативно задавать, версионировать и отслеживать изменения в конвейерах доставки приложений по аналогии с исходным кодом в репозиториях Git. Таким образом, разработчики могут использовать рабочие процессы на основе Git для автоматизации развертывания конвейеров CI/CD, чтобы вводить в строй новые функции более быстрым и безопасными для бизнеса способом. Кроме того, Git-процессы можно использовать для управления конвейерами с ведением записей аудита в виде Git-коммитов, что пригодится при коллективном изменении конвейеров в ходе их жизненного цикла.



Новые возможности консоли OpenShift для разработчиков, включая возможность кодировать и тестировать приложения Spring Boot локально, прежде чем выкладывать код в общий доступ. Кроме того, расширяя поддержку разработки с использованием технологий Serverless, Red Hat OpenShift 4.8 предлагает дополнительные опции масштабирования из консоли разработчика.



OpenShift Serverless Functions позволяют разработчикам создавать функции и запускать их OpenShift по требованию. Этот функционал, доступный в версии technology preview, помогает упростить, автоматизировать и ускорить разработку и эксплуатацию приложений за счет устранения ручных операций по подготовке и масштабированию инфраструктуры.



Песочница для контейнеров OpenShift на основе СПО-проекта Kata Containers, обеспечивают более безопасную среду выполнения контейнеров с использованием легковесных виртуальных машин. Этот функционал доступен в версии technology preview и может применяться для защиты особых рабочих нагрузок с повышенными требованиями безопасности на уровне приложений. Для подавляющего большинства приложений и сервисов хватает стандартных средств безопасности Linux-контейнеров, однако песочница обеспечивает дополнительный уровень изоляции для особо критичных в плане безопасности задач, вроде запуска привилегированных нагрузок или недоверенного кода.



За последние годы выросло количество нагрузок OpenShift, предлагаемых сторонними разработчиками, которые являются ISV-партнерами Red Hat. Упомянутый выше опрос компании Pulse показал, что 63% респондентов используют либо комбинацию из ISV- и заказных нагрузок, либо только ISV-нагрузки на базе контейнеров и Kubernetes.



Стремясь предоставить организациям более широкий выбор, Red Hat доработала свою программу сертификации решений для OpenShift, чтобы расширить спектр нагрузок, доступных для этой ведущей отраслевой Kubernetes-платформы промышленного класса. Теперь партнеры Red Hat могут адаптировать и сертифицировать свои программные решения для OpenShift с использованием механизмов Kubernetes Operators либо Helm Charts, чтобы, в том числе, задействовать технологии Kubernetes для управления и масштабирования своих программных систем.



Экосистема OpenShift с сертификацией на уровне Kubernetes Operators и диаграмм Helm содержит более 150 партнерских решений, включая недавно сертифицированные на уровне Operators решения Intel OpenVINO Model Server и OpenNESS, контейнерно-ориентированную платформу данных Ionir, гибридное облачное хранилище объектов MinIO, облачный сервис баз данных MongoDB Atlas, а также сертифицированный на уровне Helm продукт HashiCorp Vault. Экосистема помогает организациям расширить свои возможности за счет решений, которые тесно интегрируются с OpenShift и обеспечивают перенос в облако широкого спектра задач, включая базы данных, AI/ML, среды выполнения приложений, инструменты разработки, хранилища данных, сетевые решения, средства безопасности, мониторинга и журналирования, а также и многие другие решения.



Кроме того, подразделение Red Hat Services предоставляет заказчикам свои экспертные знания и практический опыт в области разработки приложений, помогая успешно преодолевать препятствия на пути создания современных масштабируемых приложений для гибридного облака.



Планируется, что общедоступная версия Red Hat OpenShift 4.8 выйдет в июле 2021 года, в том числе в виде ознакомительного варианта на портале Developer Sandbox for Red Hat Openshift.

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