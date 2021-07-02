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MKS приобретает Atotech за 5,1 млрд долл. для укрепления позиций в сегменте оборудования для производства электроники

2 июля 2021 г., 13:33

Производитель оборудования для полупроводникового сегмента MKS Instruments объявила о намерении приобрести специалиста в выпуске специализированных химикатов Atotech за 5,1 млрд долл.

Таким образом, MKS, рыночная капитализация которой уже превышает 10 млрд долл., намерена расширить свой портфель решения для производителей микросхем.

Как отмечают аналитики, сделка заключена в тот период, когда индустрия сталкивается с глобальной нехваткой полупроводников.

MKS обратилась к Atotech (со штаб-квартирой в Берлине) после того, как проиграла компании II-VI в борьбе за производителя лазеров Coherent в минувшем феврале.

«Мы хотим участвовать во всех активностях, связанных с выпуском продвинутой электроники. Партнерство с Atotech и масштабирование позволят нам стать сильнее в проведении R&D для наших клиентов», отметил генеральный директор MKS Джон Ли.

Сделка по поглощению Atotech, как ожидается, будет закрыта к четвертому кварталу этого года, расширит предложения MKS в производстве микросхем за счет добавления химикатов для нанесения специальных покрытий.

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