Проекты цифровой трансформации Метинвеста вошли в пятерку лучших в конкурсе SAP Quality Awards 2021 

2 июля 2021 г., 12:23

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Группа Метинвест вместе с ИТ-партнером Метинвест Диджитал стала финалистом в двух номинациях конкурса SAP Quality Awards 2021 среди стран Центральной и Восточной Европы с проектами цифровой трансформации процессов непрерывных улучшений, управления логистикой и закупками.

В категории Business Transformation жюри конкурса отметило проект внедрения облачного решения SAP Innovations Management. Благодаря ему предприятия Метинвеста перешли на автоматизированную систему подачи заявок и сбора идей от сотрудников с целью повышения операционной эффективности производственных и бизнес-процессов Группы.

Кирилл Макаров, директор по непрерывным улучшениям Группы Метинвест:

Знания и инициативность сотрудников предприятий Группы является ценным активом компании. Вовлекая их в процессы непрерывных улучшений и реализуя их креативный потенциал, мы создаем фундамент для достижения стратегических целей по повышению операционной эффективности Группы. Автоматизация системы подачи предложений на платформе SAP Innovation Management сделала процесс максимально прозрачным и позволила в онлайн-режиме управлять всеми этапами жизненного цикла инициатив: от подачи и согласования до внедрения и достижения заявленного эффекта. В результате мы вдвое сократили срок обработки и внедрения предложений. Помимо того, повысили вовлеченность сотрудников предприятий в процесс непрерывных совершенствований, получили увеличение как количества предложений, так и экономического эффекта, который в прошлом году составил около 10 млн дол.

В тройку лучших в категории Rapid Time to Value вошел проект по внедрению облачной закупочной онлайн-платформы SAP Ariba Souгcing. Она позволяет проводить централизованные тендеры и быстрые аукционы, оперативно сравнивать предложения поставщиков и привлекать новых, предварительно оценивая квалификацию, сократить рутинные операции, а также значительно оптимизировать расходы.

Алексей Громаков, директор по логистике и закупкам Группы Метинвест:

Обеспечение бесперебойности производственных и бизнес-процессов напрямую связано с эффективностью закупочной деятельности и слаженной работой цепочек поставок компании. Переход на цифровую закупочную онлайн-платформу SAP Ariba позволил выйти на новый горизонт операционной эффективности функции. Мы стандартизировали процесс закупок Группы, сделали его прозрачным и удобным для сотрудников и партнеров. Также оптимизировали бюджет закупок на 10%, что в масштабах нашей компании составляет миллионов долларов.

Группа Метинвест является единственной компанией в Украине, в которой центр экспертизы клиента SAP сертифицирован на уровне Advanced. Это свидетельствует о соответствии ее ИТ-процессов самым высоким мировым стандартам качества по внедрению и поддержке инновационных решений SAP.

Сергей Детюк, генеральный директор Метинвест Диджитал:

Группа Метинвест является одним из лидеров цифровой трансформации ГМК, на которого равняются другие компании. Мы гордимся уникальной, признанной в Украине и странах Центральной и Восточной Европы экспертизой по внедрению и поддержке инновационных решений SAP. Более 10 лет технологии SAP выступают цифровым ядром трансформации Группы. Они помогают компании быстро реагировать на рыночные тренды и быть лидером во внедрении новейших технологий. Международное признание наших проектов является приятным дополнением к той добавленной стоимости, которую мы вместе с нашим стратегическим партнером создаем для бизнеса.

Группа Метинвест имеет десятилетний опыт партнерского взаимодействия с компанией SAP. Помимо этого, с 2020 Метинвест Диджитал стал сертифицированным партнером глобального технологического вендора.

Максим Матяш, директор SAP Украина:

Группа Метинвест при поддержке ИТ-партнера Метинвест Диджитал накопила исключительный опыт внедрения и использования широкого спектра инновационных ИТ-решений, включая облачные приложения SAP. Компания является одной из наиболее инновационных в Украине и не первый раз получает международное признание за быстрое и успешное внедрение облачных решений SAP SuccessFactors, SAP HEC, SAP Innovation Management и SAP Ariba. Став в 2020 году сервисным партнером SAP, Метинвест Диджитал постоянно улучшает технологическую и продуктовую экспертизу, расширяет портфель решений и присутствие в различных отраслях.

Напомним, что проекты Группы Метинвест неоднократно отмечалась в конкурсе SAP Quality Awards. Так, в 2018 году компания заняла второе место в мире с проектом планирования производства «Уголь-кокс-чугун», а 2019 получила золото и серебро за проекты трансформации HR и крупнейшую миграцию в облако SAP HEC в Центральной и Восточной Европе.

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