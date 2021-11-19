Huawei, Haier и China Mobile внедряют 5G для умного производства

19 ноября 2021 г., 14:13

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Компании Huawei, China Mobile и Haier сообщили о том, что крупнейший производитель потребительской электроники и бытовой техники Китая, успешно применил на умных заводах технологические решения, объединяющие 5G и мобильные периферийные вычисления.



Отмечается, что эти решения совмещают периферийное вычисление 5G с возможностями искусственного интеллекта и машинного зрения в производственной среде. Их можно использовать в различных производственных сценариях для выполнения разных функций. Haier внедрила эти технологии на семи умных заводах в Китае. К концу следущего года компания планирует расширить их применение на 20 заводах.



Ожидается, что в течение пяти лет Huawei поможет Haier развернуть 5G-решения и трансформировать около 100 производственных мощностей по всему миру. Компании также планируют предоставить доступ к этим технологиям другим ведущим производителям в Китае и за его пределами.



Как подчеркивается, 5G предоставляет производителям широкую пропускную способность - до 20 Гбит/с - с задержкой до 1 миллисекунды. Мобильные периферийные вычисления, одна из основных функций 5G, обеспечивают облачное вычисление со сверхнизкой задержкой. Однако пока рано оценивать все возможности 5G для производства.



Решения позволяют внедрить высокоэффективное машинное зрение в производственной среде благодаря соединениям с низкой задержкой между камерами высокой четкости, модулями на основе искусственного интеллекта на заводах и обучающими серверами за пределами производства.



Ожидается, что машинное зрение, развернутое на производстве на основе 5G, позволит значительно сократить затраты. Это возможно благодаря быстрому выполнению проверок качества с точностью более 99%: результат по меньшей мере на 10% точнее, чем без функции машинного контроля. По сравнению с визуальным осмотром, осуществляемым человеком, машинное зрение обеспечивает гораздо меньше ложноположительных или ложноотрицательных результатов.



В частности, три партнера разработали технологии для повышения безопасности персонала на производстве. В отличие от традиционных систем видеонаблюдения с единственной функцией записи, наблюдение на основе искусственного интеллекта может автоматически передавать сигнал тревоги в режиме реального времени, обнаруживая отклонения от нормы на заводе.



Новейшие решения также помогают эффективно координировать работу многих людей и машин, задействованных в сложном производственном процессе.



Также сообщается, что в будущем планируется доработать решение, чтобы обеспечить визуализацию «цифровых двойников». Цифровой двойник — это воспроизведение реального и динамичного производственного помещения в виртуальном цифровом мире, метавселенной. Предполагается, что цифровой двойник сможет производить заблаговременное профилактическое обслуживание и позволит моделировать изменения в производственном процессе до их введения. Все три партнера также экспериментируют с тем, как среда 5G может поддерживать автоматизированные управляемые транспортные средства для более точной и эффективной транспортировки товаров на склады или производства.

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