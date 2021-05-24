Разработан самый эффективный и высокопроизводительный чип АЦП

24 мая 2021 г., 14:51

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Команда из Университета Бригама Янга (BYU) в Айдахо вместе с коллегами из Калифорнии и Тайваня продемонстрировали созданный ими самый энергоэффективный высокоскоростной аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Он потребляет всего 21 милливатт мощности на частоте 10 ГГц для сверхширокополосных беспроводных коммуникаций; в то время как современные АЦП потребляют сотни милливатт или даже ватт мощности при сопоставимых скоростях.

Проект, спонсируемый Министерством науки Тайваня и консорциумом технологических компаний, продолжался четыре года — три из них ушло на разработку чипа и один — на его тестирование. Подробности были опубликованы в журнале IEEE Journal of Solid-State Circuits.

Основная проблема, стоявшая перед исследователями, заключалась в том, что с увеличением полосы пропускания, цепи коммуникационных устройств потребляют всё больше энергии. Профессор BYU Вуд Чианг (Wood Chiang), студент Эрик Свиндлхерст (Eric Swindlehurst) и их коллеги, решили её путём оптимизации ключевой части схемы АЦП, называемой ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь).

В частности, они уменьшили нагрузку от ЦАП за счет увеличения площади параллельных пластин конденсатора и расстояния между ними. Они также сгруппировали вместе отдельные конденсаторы, которые являются частью одного и того же бита в ЦАП, что снизило паразитную емкость нижней пластины в три раза и значительно снизило энергопотребление. Наконец, они улучшили имеющийся коммутатор, сделав его двойным, причём каждый путь оптимизировался независимо.

Крошечные чипы АЦП присутствуют почти в каждом электронном оборудовании, но наиболее перспективным областями применения нового устройства вероятно будут: более быстрый Wi-Fi, машины с автономным управлением (активно использующие беспроводную полосу пропускания), интеллектуальные носимые устройства, такие как очки или умные контактные линзы, и даже имплантируемые устройства.

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